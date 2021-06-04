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2021.06.04 18:36

МИД выражает протест Беларуси: на границе задержан литовский автомобиль с диппочтой

Йонас Девейкис, LRT.lt, Игнас Ячаускас, BNS2021.06.04 18:36
Medininkų pasienio punktas
Medininkų pasienio punktas / BNS nuotr.

Министерство иностранных дел Литвы выражает решительный протест против беспрецедентного задержания на литовско-белорусской государственной границе автомобиля с дипломатической почтой Литовской Республики.

По утверждению МИДа, на Мядининкском пограничном пропускном пункте белорусские представители потребовали снять дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились с этим требованием, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

«Задержание у государственной границы автомобиля с дипломатической почтой грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это диктатура, бесчинствующая в центре Европы», - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

В пятницу в МИД был срочно вызван представитель белорусского посольства, которому вручили ноту протеста.

В соответствии с Венской конвенцией, дипломатическая почта не может быть вскрыта или задержана, а дипломатическому курьеру, выполняющему поручение, должна предоставлять защита принимающей стороны. Он должен обладать личной неприкосновенностью и не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме.

В Государственном пограничном комитете Беларуси отказались комментировать инцидент.

«Комитет ситуацию не комментирует», - сказал информационному агентству «Интерфакс» представитель белорусской погранслужбы Антон Бычковский.

Ж. Павиленис обещает жестко ответить на решение Минска не пропускать дипломатическую почту

Žygimantas Pavilionis
Žygimantas Pavilionis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис говорит, что Литва должна жестко отреагировать на решение «террористического» минского режима не впускать в страну дипломатического курьера.

«Это очередное доказательство того, что преступный, незаконный, террористический режим продолжает нарушать все международные договоры и конвенции, на основании которых они сами функционируют в Вильнюсе в качестве дипломатов», - заявил в пятницу агентству BNS Ж. Павиленис.

По его словам, необходимо дать оценку «всем преступлениям и всем преступникам, которые нарушают дипломатические конвенции, утвержденные еще в XIX веке».

Он заявил, что в ответ на действия белорусской стороны Литва могла бы рассмотреть возможность выслать из страны еще большее количество белорусских дипломатов.

Ф. Тиммерманс: Такое поведение недопустимо

Fransas Timmermansas
Fransas Timmermansas / AP nuotr.

Как заявил находящийся в Литве исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс, основополагающие нормы дипломатии, которых во всем мире придерживаются даже диктаторы, неприемлемы для Беларуси.

«Литва – это Европейский Союз, а Европейский Союз – это Литва. Мы в одной лодке. Литва может рассчитывать на полную поддержку со стороны любой страны и любого учреждения ЕС. Режим, действующий в Беларуси, с каждым днем ​​становится все более подлым. Основополагающие нормы дипломатии, которых во всем мире придерживаются даже диктаторы, неприемлемы для Беларуси», - заявил Ф. Тиммерманс журналистам в пятницу.

Medininkų pasienio punktas
Gabrielius Landsbergis
Žygimantas Pavilionis
Fransas Timmermansas
Medininkų pasienio punktas
Medininkų pasienio punktas
1 / 4BNS nuotr.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
2 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Žygimantas Pavilionis
Žygimantas Pavilionis
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Fransas Timmermansas
Fransas Timmermansas
4 / 4AP nuotr.
Medininkų pasienio punktas
Gabrielius Landsbergis
Žygimantas Pavilionis
Fransas Timmermansas
# Литва# Беларусь
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