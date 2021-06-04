МИД выражает протест Беларуси: на границе задержан литовский автомобиль с диппочтой

Министерство иностранных дел Литвы выражает решительный протест против беспрецедентного задержания на литовско-белорусской государственной границе автомобиля с дипломатической почтой Литовской Республики.
По утверждению МИДа, на Мядининкском пограничном пропускном пункте белорусские представители потребовали снять дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились с этим требованием, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.
«Задержание у государственной границы автомобиля с дипломатической почтой грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это диктатура, бесчинствующая в центре Европы», - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
В пятницу в МИД был срочно вызван представитель белорусского посольства, которому вручили ноту протеста.
В соответствии с Венской конвенцией, дипломатическая почта не может быть вскрыта или задержана, а дипломатическому курьеру, выполняющему поручение, должна предоставлять защита принимающей стороны. Он должен обладать личной неприкосновенностью и не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме.
В Государственном пограничном комитете Беларуси отказались комментировать инцидент.
«Комитет ситуацию не комментирует», - сказал информационному агентству «Интерфакс» представитель белорусской погранслужбы Антон Бычковский.
Ж. Павиленис обещает жестко ответить на решение Минска не пропускать дипломатическую почту
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис говорит, что Литва должна жестко отреагировать на решение «террористического» минского режима не впускать в страну дипломатического курьера.
«Это очередное доказательство того, что преступный, незаконный, террористический режим продолжает нарушать все международные договоры и конвенции, на основании которых они сами функционируют в Вильнюсе в качестве дипломатов», - заявил в пятницу агентству BNS Ж. Павиленис.
По его словам, необходимо дать оценку «всем преступлениям и всем преступникам, которые нарушают дипломатические конвенции, утвержденные еще в XIX веке».
Он заявил, что в ответ на действия белорусской стороны Литва могла бы рассмотреть возможность выслать из страны еще большее количество белорусских дипломатов.
Ф. Тиммерманс: Такое поведение недопустимо
Как заявил находящийся в Литве исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс, основополагающие нормы дипломатии, которых во всем мире придерживаются даже диктаторы, неприемлемы для Беларуси.
«Литва – это Европейский Союз, а Европейский Союз – это Литва. Мы в одной лодке. Литва может рассчитывать на полную поддержку со стороны любой страны и любого учреждения ЕС. Режим, действующий в Беларуси, с каждым днем становится все более подлым. Основополагающие нормы дипломатии, которых во всем мире придерживаются даже диктаторы, неприемлемы для Беларуси», - заявил Ф. Тиммерманс журналистам в пятницу.