Глава МВД - о рисках для белорусов, стремящихся прибыть в Литву на гуманитарных основаниях

По утверждению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, так как белорусские власти начали ограничивать выезд своих граждан, их прибытие в Литву по гуманитарному коридору, созданному в прошлом году, ставится под угрозу. Вместе с тем министр подчеркнула, что люди, бегущие от режима, всегда найдут прибежище в нашей стране.

«Возникает риск для существования гуманитарного коридора, поэтому будет вестись поиск решений, как можно помочь людям, которых режим преследует», – написала министр в комментарии для агентства BNS

Она подчеркнула, что граждане соседней страны, бегущие от режима, всегда смогут найти в Литве прибежище.

Protestas prie Baltarusijos ambasados / E. Blaževič/LRT nuotr.

Упомянув гуманитарный коридор, министр имела в виду упрощенные в прошлом году условия для прибытия белорусов в Литву. Эта мера была введена после президентских выборов, когда в Беларуси началось жестокое подавление массовых протестов.

На этой неделе белорусские пограничники заявили, что уехать из страны смогут лишь лица, обладающие в зарубежной стране правом на постоянное проживание, а те, кто получили временное разрешение, не смогут выехать из страны. Белорусская оппозиция заявила, что так белорусский режим берет в заложники собственных жителей.

Несмотря на возникающие риски, А. Билотайте заверила, что не планируется отменять или менять порядок, по которому беженцам предоставляются гуманитарные разрешения на прибытие в Литву.

Agnė Bilotaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Разрешения на прибытие на гуманитарных основаниях выдаются постоянно, и отменять либо менять этот порядок не планируется. До тех пор, пока режим представляет угрозу для своих граждан, для них будут создаваться условия, чтобы они могли прибывать в Литву», – сказала министр.

По ее утверждению, вопрос помощи белорусам будет и впредь подниматься в повестке дня Европейского Союза.

Protestas prie Baltarusijos ambasados / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Вопросы, связанные с Беларусью и преследованиями людей, постоянно поднимаются в ЕС во всех форматах. Этот вопрос я собираюсь поднимать и на заседании Совета по юстиции и внутренним делам ЕС, которое пройдет 8 июня, в контексте дискуссии министров внутренних дел ЕС об управлении миграционными потоками», – сообщила А. Билотайте.

По данным министерства внутренних дел, с 11 августа прошлого года гражданам Беларуси выдано 818 гуманитарных разрешений, прибыло 384 человека, 155 человек представили просьбы о предоставлении убежища.