В Лентварисе в пятницу всех желающих привьют вакциной «Johnson & Johnson»

Мобильная бригада специалистов-медиков, организованная Национальным центром крови, продолжает поездки по Литве. В пятницу, 4 июня, в Лентварисе (Тракайское самоуправление) команда экспертов будет вакцинировать от коронавируса всех желающих без предварительной регистрации, сообщается в пресс-релизе Национального центра крови.

На этот раз палатка для вакцинации и мобильная бригада разместятся на лентварисской площади рядом с костелом, по адресу Бажничёс 18. Мобильная вакцинация будет происходить с 11:00 до 16:00, планируется привезти 1 000 доз вакцины.

Как и во время первой поездки, людей будут прививать вакциной «Johnson & Johnson» (производства «Janssen Pharmaceutica NV»), где хватает одной дозы. Эксперты напоминают, что прибывшие вакцинироваться должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, чтобы ответственные работники могли ввести данные вакцинированного человека в электронную систему Е.sveikatа.

Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų / BNS nuotr.

По словам директора Национального центра крови Даумантаса Гутаускаса, первая поездка мобильной группы в Запишкис показала, что желающих сделать прививку очень много – это как местные жители, так и приезжие из других мест.

«Чтобы ускорить процесс вакцинации и привить как можно больше людей, в Лентварис отправится большее число специалистов. Кроме того, мы применим новый алгоритм управления потоками. Наша цель – не только сделать как можно больше прививок, но и создать условия для того, чтобы людям не приходилось долго стоять в очереди за вакциной. Вакцины хватит на всех, а если понадобится больше – привезут во время вакцинации, так что точно не нужно спешить с самого утра занимать очередь. Важно беречь себя, не переутомляться, не перегреваться на солнце», - говорит Д. Гутаускас.

Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų / BNS nuotr.

Национальный центр крови включился в процесс вакцинации, чтобы привить как можно больше жителей Литвы. Мобильные группы, разъезжающие по регионам, составлены из высококвалифицированных специалистов, которые при необходимости помогут, проконсультируют и ответят на вопросы.

Информацию о других планируемых выездах мобильных групп Национального центра крови можно получить здесь