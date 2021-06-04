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2021.06.04 07:45

В Лентварисе в пятницу всех желающих привьют вакциной «Johnson & Johnson»

LRT.lt2021.06.04 07:45
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų / BNS nuotr.

Мобильная бригада специалистов-медиков, организованная Национальным центром крови, продолжает поездки по Литве. В пятницу, 4 июня, в Лентварисе (Тракайское самоуправление) команда экспертов будет вакцинировать от коронавируса всех желающих без предварительной регистрации, сообщается в пресс-релизе Национального центра крови.

На этот раз палатка для вакцинации и мобильная бригада разместятся на лентварисской площади рядом с костелом, по адресу Бажничёс 18. Мобильная вакцинация будет происходить с 11:00 до 16:00, планируется привезти 1 000 доз вакцины.

Как и во время первой поездки, людей будут прививать вакциной «Johnson & Johnson» (производства «Janssen Pharmaceutica NV»), где хватает одной дозы. Эксперты напоминают, что прибывшие вакцинироваться должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, чтобы ответственные работники могли ввести данные вакцинированного человека в электронную систему Е.sveikatа.

Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų / BNS nuotr.

По словам директора Национального центра крови Даумантаса Гутаускаса, первая поездка мобильной группы в Запишкис показала, что желающих сделать прививку очень много – это как местные жители, так и приезжие из других мест.

«Чтобы ускорить процесс вакцинации и привить как можно больше людей, в Лентварис отправится большее число специалистов. Кроме того, мы применим новый алгоритм управления потоками. Наша цель – не только сделать как можно больше прививок, но и создать условия для того, чтобы людям не приходилось долго стоять в очереди за вакциной. Вакцины хватит на всех, а если понадобится больше – привезут во время вакцинации, так что точно не нужно спешить с самого утра занимать очередь. Важно беречь себя, не переутомляться, не перегреваться на солнце», - говорит Д. Гутаускас.

Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų / BNS nuotr.

Национальный центр крови включился в процесс вакцинации, чтобы привить как можно больше жителей Литвы. Мобильные группы, разъезжающие по регионам, составлены из высококвалифицированных специалистов, которые при необходимости помогут, проконсультируют и ответят на вопросы.

Информацию о других планируемых выездах мобильных групп Национального центра крови можно получить здесь

Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
1 / 3BNS nuotr.
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
2 / 3BNS nuotr.
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
3 / 3BNS nuotr.
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
Zapyškyje prie skiepų nutįso ilgos eilės prie vakcinų
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