Сейм готовится предоставить возможность баллотироваться в парламент 21-летним

По словам председателя Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, еще на весенней сессии Сейма парламентарии рассмотрят поправку к Конституции, согласно которой баллотироваться в Сейм можно будет с 21 года. В настоящее время возрастной ценз для кандидатов в парламентарии составляет 25 лет.

Спикер напомнила, что соответствующая поправка к Конституции прошла уже стадию представления.

По словам В. Чмилите-Нильсен, снижение возрастного ценза для кандидатов – самый прямой и простой способ продемонстрировать молодежи свое доверие.

«Мне хорошо известно мнение критиков, утверждающих, что такие молодые люди еще не готовы к принятию важных решений. Но в данном случае мы говорим о выборах, а не о назначении в Сейм. После снижения возрастного барьера самым молодым кандидатам все равно придется завоевывать доверие своих избирателей, доказывать, что они достойны», - сказала глава парламента.

«И я думаю, что молодые люди в Литве ничем не отличаются от молодых людей во многих странах Европейского Союза, где минимальный возраст выдвижения в парламент обычно колеблется в пределах от 18 до 21 года», - добавила она.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В. Чмилите-Нильсен также призналась, что предложение снизить возрастной ценз для выдвижения в парламент до 21 года было компромиссным. Изначально авторы идеи хотели предложить еще более радикальный вариант – чтобы в Сейм можно было баллотироваться с 18 лет, – но поняли, что он не встретит одобрения.

По словам В. Чмилите-Нильсен, решение снизить возрастной барьер для выдвижения в Сейм до 21 года было бы логичным – именно такой порог установлен для желающих баллотироваться в Европарламент.

«Странно и нелогично, что те кандидаты, которые уже участвовали в европейских выборах, должны несколько лет сидеть на скамейке запасных и ждать своей очереди баллотироваться в национальный парламент», - сказала глава парламента.

Seimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Она еще раз подчеркнула, что для снижения возрастного ценза требуется вносить изменения в Конституцию, а значит – надо заручиться широкой поддержкой в Сейме.

«С партнерами по коалиции у нас, конечно, по этому вопросу больших расхождений нет, но в данном случае нам очень нужна помощь всех. Заручившись ею, мы принесем этот законопроект в Сейм и надеемся, что это произойдет до конца весенней сессии», - сказала В. Чмилите-Нильсен.