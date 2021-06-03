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2021.06.03 15:33

ЕС: лицензия на эксплуатацию блока БелАЭС выдана с нарушениями безопасности

DW2021.06.03 15:33
Astravo AE
Astravo AE / BNS nuotr.

Еврокомиссар отметила, что Минск выполнил не все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах. Лукашенко не исключил постройки второй АЭС.

Еврокомиссия (ЕК) выразила сожаление, что Минск решил начать эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, "не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года". Это следует из заявления еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, обнародованного в среду, 2 июня.

В Еврокомиссии подчеркивают, что, хотя выдача коммерческой лицензии на эксплуатацию АЭС - в компетенции национальных властей, под надзором национального регулятора, необходимо обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации станции. "Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы - Вильнюсу", - считают в Брюсселе. Там подчеркивают, что ситуация "вызывает повышенную озабоченность в ЕС".

Еврокомиссия настаивает на продолжении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности "в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)".

Лукашенко: Надо будет - построим и вторую

Между тем белорусский правитель не исключил, что в стране будет построена и вторая атомная станция. "Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями энергетических ведомств 3 июня.

Возведение АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области осуществлялось по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа 2020 года, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году. Как сообщили в Госатомнадзоре 2 июня, белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.

DW

Astravo AE
Astravo AE
1 / 1BNS nuotr.
Astravo AE
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