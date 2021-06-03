Улов полиции в Шальчининкском районе – более 7 тыс. пачек контрабандных сигарет

Полиция Шальчининкского района обнаружила в доме мужчины более 7 000 пачек контрабандных сигарет. Их таможенная стоимость составляет около 23 000 евро.

Сотрудники Шальчининкского районного комиссариата Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда после тщательного расследования изъяли в Шальчининкском районе большое количество подакцизных товаров.

1 июня в деревне Дидейи Баушяй Шальчининкского района во время обыска в доме и подсобных помещениях местного жителя (1984 года рождения) сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 7 000 пачек контрабандных сигарет. Их общая таможенная стоимость – около 23 000 евро, что составляет 458 минимальных прожиточных уровней. В доме было обнаружено также около 35 тысяч евро, происхождение которых следствию предстоит еще установить.

Прекратили пресекли деятельность нелегальной «точки», а владельца контрабандных сигарет временно задержали.

По факту незаконного владения подакцизными товарами возбуждено досудебное расследование (часть 2 статьи 1992 Уголовного кодекса Литовской Республики). Мужчине грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет.