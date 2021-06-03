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2021.06.03 04:49

Гостелевидение Беларуси показало фрагменты допроса Протасевича

DW2021.06.03 04:49
Roman Protasevich
Roman Protasevich / Video screengrab

Роман Протасевич рассказал о конфликте с человеком, предположительно связанным с хакерами из "Киберпартизан". Экс-главред Nexta был задержан после посадки лайнера Ryanair в Минске.

следние дни ситуация обострилась, добавил экс-главред Nexta. Он не назвал конкретное имя, однако выразил уверенность, что этот человек связан с хакерами из группировки "Киберпартизаны", которые "и раньше занимались лжеминированиями" в Беларуси.

Протасевич, по его словам, сообщил, куда и на каком самолете полетит, лишь за 40 минут до вылета. Это произошло в рабочем чате, доступ к которому есть и у упомянутого блогером человека. В то же время экс-главред Nexta не знает, стал ли эпизод с посадкой в столице Беларуси и его задержание продолжением их конфликта.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича. Бывший сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска белорусским блогером.

DW

Roman Protasevich
Roman Protasevich
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Roman Protasevich
# В мире# Беларусь
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