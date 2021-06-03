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2021.06.03 04:05

Танцевавшая с Путиным бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров

Радио «Cвобода»2021.06.03 04:05
Karin Kneissl ir Vladimiras Putinas
Karin Kneissl ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров российской государственной компании "Роснефть", говорится в пресс-релизе организации. Состав совета утверждён на годовом собрании акционеров.

Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017–2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по её приглашению приехал на её свадьбу, где танцевал с невестой. Этот визит носил частный характер.

На пост главы МИД она была номинирована австрийской крайне правой Партией свободы, выступающей с позиций евроскептицизма и за улучшение отношений с Россией. Австрия участвует в проекте российского газопровода "Северный поток – 2", канцлер страны Себастьян Курц выступает против новых санкций против России.

Кроме Кнайсль в состав директоров "Роснефти" вошли бывший канцлер Германии Шрёдер, главный исполнительный директор нефтяной компании BP Бернард Луни и ещё 9 человек.

Радио Свобода

Karin Kneissl ir Vladimiras Putinas
Karin Kneissl ir Vladimiras Putinas
1 / 1AP nuotr.
Karin Kneissl ir Vladimiras Putinas
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