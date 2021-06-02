Белорусская прокуратура просит опросить Адамкуса о «геноциде белорусов» в годы войны

В среду Генеральная прокуратура Беларуси направила литовским прокурорам просьбу опросить бывшего президента Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по делу о «геноциде белорусского населения» в годы Второй мировой войны.

«Он – свидетель, потому что, по имеющейся информации, он был порученцем «минского мясника», - заявил журналистам старший прокурор Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Эдуард Скурат.

Он имел в виду Антанаса Импулявичюса, чей вспомогательный полицейский батальон, подчинявшийся нацистскому СС, проводил во время войны на территории Беларуси карательные операции.

«Просим опросить его на месте», - указал Э. Скурат.

По словам белорусского прокурора, в 1944 году В. Адамкус занимал должность, соответствующую должности помощника. «На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные».

Э. Скурат добавил, что белорусские следователи выясняют, был ли В. Адамкус каким-нибудь образом причастен к деятельности карательного батальона.

Valdas Adamkus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Политолог института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Лауринас Йонавичюс полагает, что подобные запросы являются провокацией со стороны Беларуси.

«Это очевидная провокация. Это своего рода попытка вывести из равновесия. Это прекрасно показывает, как минский режим относится к Литве, к Западу. Нас пытаются представить убийцами, преступниками и так далее», - сказал политолог.

Сам бывший президент В. Адамкус назвал заявления правоохранительных органов Беларуси о его причастности к геноциду белорусов чушью.

«10 мая этого года от Генеральной прокуратуры Республики Беларусь был получен запрос общего характера, в котором содержалась просьба оказать содействие в расследовании геноцида белорусского народа во время войны. Никаких более подробных просьб или более конкретных деталей в этом запросе не приводилось. На этот запрос будет дан ответ в порядке, установленном правовыми актами», - сказала LRT.lt заведующая отделом коммуникации Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал бреднями запрос белорусских правоохранительных органов о проведении опроса бывшего президента Литовской Республики Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля.

«Бредни агонизирующего режима», - сказал Г. Ландсбергис агентству ELTA.