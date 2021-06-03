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2021.06.03 04:00

Важные решения о памятнике Цвирке – во второй половине лета

Игнас Ячаускас, BNS2021.06.03 04:00
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам директора департамента культурного наследия Видмантаса Безараса, в июле или начале августа эксперты должны рассмотреть предложение министра культуры Симонаса Кайриса об удалении памятника Пятрасу Цвирке из реестра культурных ценностей.

В. Безарас сообщил BNS, что в обращении министра, кроме предложения исключить памятник из реестра, содержался также вопрос о том, на каких основаниях в 1992 году этот объект был включен в список охраняемых ценностей.

По его словам, в 1992 году за охрану культурных ценностей отвечали два учреждения, и в настоящее время в департаменте культурного наследия нет никого, кто бы работал над этим вопросом, поэтому может быть сложно отследить, как памятник оказался включенным в реестр.

Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas / E. Genio/LRT nuotr.

По данным министра С. Кайриса, хотя памятник П. Цвирке был включен в реестр в 1992 году, истоки этого решения восходят к списку памятников Литовской ССР от 1973 года, поэтому «совет по оценке недвижимого культурного наследия должен бы рассмотреть эту ситуацию с перспективы сегодняшнего дня».

Отмена правовой защиты памятника позволила бы самоуправлению Вильнюса перенести его в другое место – столичный вице-мэр Валдас Бенкунскас проинформировал, что, после исключения памятника из реестра ценностей, он предложит городскому совету решить этот вопрос.

Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas / E. Genio/LRT nuotr.

Свое предложение С. Кайрис основывает на комментарии Центра геноцида и сопротивления литовского населения от 2019 года, в котором указывалось, что в своей политической и общественной деятельности П. Цвирка активно сотрудничал со структурами оккупационной советской власти, и что его коллаборационизм наносил большой вред литовскому государству и его гражданам.

Дискуссии из-за памятника ведутся уже несколько лет. Нынешние руководители столицы еще раньше декларировали намерение убрать памятник, утверждая, что с момента первой советской оккупации в 1940 году П. Цвирка активно сотрудничал с Москвой, а позже, став во главе Союза писателей Литовской ССР, исключал из этой организации коллег за антисоветские взгляды, передавал информацию органам госбезопасности.

Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas / BNS nuotr.

Против планов снятия памятника выступают Союз писателей, Союз художников Литвы и другие организации, объединяющие людей культуры. Они призывают оценивать П. Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, и вообще предлагают не спешить с уничтожением примет советской эпохи, оставив подобные пространства для образовательных целей.

Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
1 / 4E. Blaževič/LRT nuotr.
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
2 / 4E. Genio/LRT nuotr.
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
3 / 4E. Genio/LRT nuotr.
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
4 / 4BNS nuotr.
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
Petro Cvirkos paminklas
# Литва# Культура
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