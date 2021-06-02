Дмитрия Гудкова оставляют в камере до суда. Ему грозит до 5 лет колонии

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков после обыска задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о "причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Его оставляют в камере предварительного заключения до суда, на котором изберут меру пресечения.

По упомянутой статье уголовного кодекса Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы. Также в качестве подозреваемой по тому же делу задержали тетю политика Ирину Ермилову.

По информации СМИ, уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015 году. Потерпевшим проходит собственник помещения - департамент городского имущества столицы. Отец политика, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщил журналистам, что речь идёт о подвале на улице Солженицына, за аренду которого, по версии следствия, его сын задолжал несколько миллионов рублей. Однако по словам Гудкова-старшего, фирма-арендатор давно обанкротилась, помещение вернули властям Москвы, а о некоей задолженности сын узнал только во вторник утром.

Гудковы считают уголовное дело политически мотивированным. По их убеждению, оно заведено для того, чтобы не дать Дмитрию участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

Ранее у Дмитрия Гудкова и членов его семьи прошли обыски. Как сообщил отец оппозиционного политика, полиция пришла по десяти адресам, в том числе – приехала на дачу и в семейный офис в Коломне. Также обыск прошёл у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венедиктова. В следственных действиях участвовали более 140 полицейских и сотрудников Следственного комитета. После обысков Гудкова-младшего увезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД Москвы.

Радио Свобода