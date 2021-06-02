На Куршской косе – спектакль хитрой лисы: притворяется раненой и просит у людей пищу

Натуралисты Куршской косы предупреждают людей о хитрой лисе. На дороге между Смильтине и Нидой плутовка притворяется раненой, тем самым привлекая внимание проезжающих, и начинает выпрашивать еду. Специалисты призывают людей не кормить хитрую лису и не приближаться к ней, так как предполагается, что она больна чесоткой и может заразить людей и домашних животных.
Вот уже несколько недель натуралисты национального парка Куршской косы наблюдают за своеобразным спектаклем лисицы. Хитрое животное повадилось сидеть или лежать в Нагляйском природном заповеднике на дороге Смильтине – Нида. Натуралисты предполагают, что таким образом лиса притворяется раненой или дохлой, потому что, как только машина останавливается, она тут же «выздоравливает» и, глядя жалобными глазами, начинает вымогать пищу.
По словам биолога национального парка Куршской косы Модестаса Бружаса, на шее лисицы недостает шерсти. Существует опасение, что животное больно чесоткой и выдирает у себя клочья шерсти, когда чешется. Поэтому людям настоятельно рекомендуется не приближаться к лисице и не кормить ее, так как в противном случае человек может заразиться сам и передать инфекцию домашним животным.
«Лучше всего, чтобы люди просто игнорировали ее. Конечно, такая встреча с диким зверем и близкий контакт с ним – это всегда интересно и заманчиво, ведь такое случается не каждый день, – но не стоит рисковать», - говорит М. Бружас.
Замечено, что нередко остановившиеся люди спешат звонить в службу помощи, чтобы специалисты спасли тяжело больную лису, хотя в действительности она здорова.
«У нее всего-навсего паразиты. Очень многие требуют, чтобы мы поймали ее и вылечили. Однако наше учреждение не является организацией по опеке животных, и охотой мы тоже не занимаемся. Наша цель – обеспечивать выживание популяций охраняемых видов и поддерживать среду обитания этих видов. Лисица – это обычный вид, который и по охотничьим правилам не особо охраняется – на нее можно охотиться круглый год», - отметил биолог.
«Животные, обитающие в заповеднике, находятся на свободе, на них не охотятся, их не ловят, не лечат. Предоставляют естественному ходу событий. Проблемы возникают, когда они отираются у дороги. Возможно, хватает одного жалостливого человека, который что-то даст через окно машины и все – теперь уже лиса понимает, что может таким образом добывать пропитание, и использует эту ситуацию», - говорит биолог.
Собеседник отмечает, что популяция лис в заповеднике довольно велика. К примеру, одним осенним вечером по дороге из Прейлы в Смильтине ему встретилось более 12 лисиц.