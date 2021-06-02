На Куршской косе – спектакль хитрой лисы: притворяется раненой и просит у людей пищу

Натуралисты Куршской косы предупреждают людей о хитрой лисе. На дороге между Смильтине и Нидой плутовка притворяется раненой, тем самым привлекая внимание проезжающих, и начинает выпрашивать еду. Специалисты призывают людей не кормить хитрую лису и не приближаться к ней, так как предполагается, что она больна чесоткой и может заразить людей и домашних животных.

Вот уже несколько недель натуралисты национального парка Куршской косы наблюдают за своеобразным спектаклем лисицы. Хитрое животное повадилось сидеть или лежать в Нагляйском природном заповеднике на дороге Смильтине – Нида. Натуралисты предполагают, что таким образом лиса притворяется раненой или дохлой, потому что, как только машина останавливается, она тут же «выздоравливает» и, глядя жалобными глазами, начинает вымогать пищу.

Lapė / Kristinos Rezgytės Gulbinienės nuotr.

По словам биолога национального парка Куршской косы Модестаса Бружаса, на шее лисицы недостает шерсти. Существует опасение, что животное больно чесоткой и выдирает у себя клочья шерсти, когда чешется. Поэтому людям настоятельно рекомендуется не приближаться к лисице и не кормить ее, так как в противном случае человек может заразиться сам и передать инфекцию домашним животным.

«Лучше всего, чтобы люди просто игнорировали ее. Конечно, такая встреча с диким зверем и близкий контакт с ним – это всегда интересно и заманчиво, ведь такое случается не каждый день, – но не стоит рисковать», - говорит М. Бружас.

Smiltynės perkėla / BNS nuotr.

Замечено, что нередко остановившиеся люди спешат звонить в службу помощи, чтобы специалисты спасли тяжело больную лису, хотя в действительности она здорова.

«У нее всего-навсего паразиты. Очень многие требуют, чтобы мы поймали ее и вылечили. Однако наше учреждение не является организацией по опеке животных, и охотой мы тоже не занимаемся. Наша цель – обеспечивать выживание популяций охраняемых видов и поддерживать среду обитания этих видов. Лисица – это обычный вид, который и по охотничьим правилам не особо охраняется – на нее можно охотиться круглый год», - отметил биолог.

Lapė / Modesto Bružo nuotr.

«Животные, обитающие в заповеднике, находятся на свободе, на них не охотятся, их не ловят, не лечат. Предоставляют естественному ходу событий. Проблемы возникают, когда они отираются у дороги. Возможно, хватает одного жалостливого человека, который что-то даст через окно машины и все – теперь уже лиса понимает, что может таким образом добывать пропитание, и использует эту ситуацию», - говорит биолог.

Собеседник отмечает, что популяция лис в заповеднике довольно велика. К примеру, одним осенним вечером по дороге из Прейлы в Смильтине ему встретилось более 12 лисиц.