Новости

2021.06.01 16:29
N-18

Белорусский политзаключённый воткнул себе ручку в горло в зале суда

Радио «Cвобода»2021.06.01 16:29
Stepanas Latypovas išgabenamas į ligoninę
Stepanas Latypovas išgabenamas į ligoninę / Tut.by vaizdo įrašo stopkadras

Минчанин Степан Латыпов воткнул себе ручку горло в зале суда. Перед эти он заявил, что правоохранительные органы обещаю завести дела против его родственников, если он не признается в совершении преступлений. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Латыпов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиции. Он был активистом так называемой Площади перемен— дворе на севере Минска, ставшего точкой сбора протестующих против результатов президентских выборов в стране летом 2020 года.

Он был задержан в в сентябре 2020 года, когда вместе с соседями попытался остановить закрашивание мурала на площади. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышли сюжеты, в которых утверждалось, что активист организовал поставку в страну химикатов, с помощью которых пытался отравить сотрудников милиции (в уголовное дело этот эпизод не вошёл).

На заседании суда во вторник Латыпов заявил, что 51 день находился в "пресс-хате" — камере, где заключённым с подачи администрации создаются сокамерниками невыносимые условия содержания.

После этого он встал на скамейку в клетке, в которой находился на заседании, чтобы до него не могли дотянуться конвориры, и воткнул ручку в горло. Открыть клетку сразу не удалось, так как у конвоиров не было с собой ключей, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Радио Свобода

Stepanas Latypovas išgabenamas į ligoninę
Stepanas Latypovas išgabenamas į ligoninę
1 / 1Tut.by vaizdo įrašo stopkadras
Stepanas Latypovas išgabenamas į ligoninę
# В мире# Беларусь
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