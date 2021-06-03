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2021.06.03 04:15

80 лет с начала советско-германской войны: в Литве проанализируют травматическое прошлое

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LRT.lt2021.06.03 04:15
Lietuvos vėliava
Lietuvos vėliava / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

4-5 июня институт истории Литвы, министерство иностранных дел и исторический факультет Вильнюсского университета проводят международную конференцию «Раскалывающее прошлое: советско-германская война и нарративы массового насилия в Центральной и Восточной Европе». В столичной ратуше литовские и зарубежные ученые, интеллектуалы поделятся мыслями о травматическом историческом опыте. Прямую трансляцию конференции будет вести портал LRT.lt.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала войны между Германией и СССР, принесшей много страданий народам Центральной и Восточной Европы. Нападение нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года вылилось в столкновение двух тоталитарных режимов, отрицавших основные права человека и демократические ценности.

Этот кровопролитнейший этап Второй мировой войны до сих пор является предметом больших споров, особенно в обществах тех государств, которые пережили Холокост и другие ужасы войны. Конкуренция и противостояние различных нарративов мешает обществам этого региона искать взаимопонимание и консенсус в размышлениях о болезненном, травматическом историческом опыте и зачастую является одной из причин возрождения антисемитской риторики.

Организаторы конференции надеются, что это международное научное мероприятие даст более четкое представление о причинах и последствиях болезненного исторического опыта, в тени которого все еще живут общества Центральной и Восточной Европы.

Konferencija
Konferencija / Pranešimo spaudai autorių nuotr.

Руководитель института истории Литвы д-р Альвидас Никжентайтис, представляя программу конференции, заявил, что «эта война для многих обществ Центральной и Восточной Европы еще не канула в историю, но остается «горячим» настоящим».

На двухдневной конференции выступят такие известные интеллектуалы и специалисты по истории Центральной и Восточной Европы, как Адам Михник, Томас Венцлова, Иоахим Таубер, Саулюс Сужеделис, Рональд Бергер, Ханна Поллин-Галай, Дэвид Фишман.

Программа конференции опубликована на сайте www.istorija.lt, а также в Facebook-аккаунтах института истории Литвы и исторического факультета Вильнюсского университета. Доклады на конференции будут транслирироваться в прямом эфире на портале LRT.lt.

Lietuvos vėliava
Konferencija
Lietuvos vėliava
Lietuvos vėliava
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Konferencija
Konferencija
2 / 2Pranešimo spaudai autorių nuotr.
Lietuvos vėliava
Konferencija
# Литва# история
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