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2021.06.01 13:25

Зеленский высказался за поставки немецкого оружия в Украину

DW2021.06.01 13:25
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Президент Украины обозначил виды немецких вооружений, которые могли бы пригодиться Украине. "Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желал бы поставок вооружений из Германии в Украину. "Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать", - заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое вышло во вторник, 1 июня. Украина заинтересована в патрульных катерах, винтовках, средствах радиосвязи и БТР-ах, сообщил президент Украины.

"Хабек понял это", - подчеркнул Зеленский, имея в виду сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Хабека (Robert Habeck), который после своего визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений в Украину. "В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное "нет" Германии (в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов. - Ред.)", - отметил Хабек 27 мая в интервью DW.

В то же время представители правящего блока ХДС/ХСС пока высказываются против этой идеи. Конфликт в Донбассе не имеет военного решения, а значит "путь поставки вооружений в этом случае - неправильный путь", заявил заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадепуль (Johann Wadephul).

Отказ Германии от поставок оружия в зоны конфликтов

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), комментируя высказывания Хабека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война. "Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия в Украину", - подчеркнул представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

По данным онлайн-издания Merkur, в последние годы Германия практически не поставляла в Украину военное оборудование. Сумма такого экспорта составила в 2018 и 2019 году по 2,1 млн евро, при этом речь шла о спортивном и охотничьем оружии. В 2019 году это соответствовало 0,03 процента объема всех поставок немецких вооружений за границу, которые были одобрены правительством ФРГ.

DW

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
1 / 1AP nuotr.
Volodymyras Zelenskis
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