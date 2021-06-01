Солистка, сбежавшая из Беларуси: если б я пересекла литовско-белорусскую границу, сразу попала бы в тюрьму

В воскресенье вечером в Вильнюсе, в театре оперы и балета, прошел концерт, участники которого выражали солидарность с белорусскими политзаключенными. В настоящее время их число превышает 400. Помимо литовских солистов в концерте выступила также солистка белорусской оперы Маргарита Левчук, в свое время вынужденная бежать от режима Лукашенко в Литву.

«Боже, верни домой всех тех, кто не может быть на Родине». Это слова из «Молитвы за Беларусь», которую Маргарита Левчук исполняла в Национальном театре оперы и балета Литвы. Сама певица перебралась в Литву семь месяцев назад, и, по ее признанию, исполнять это произведение было непросто – когда она видела слезы на глазах у сидящих в зале, у нее и самой ком подступал к горлу.

Молитву специально для Левчук написал композитор Константин Юсков, из-за репрессий в Беларуси вынужденно живущий в Польше. Солистка откровенна – если б я пересекла литовско-белорусскую границу, сразу попала бы в тюрьму.

LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas / Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.

«Год назад я публично высказалась против режима Лукашенко и, конечно, как артистка попала в черный список. Это означает, что я не могу гастролировать, нет никаких концертов. Я приехала в Вильнюс, чтобы петь партию Кунигунды в оперетте, и мне уже на границе сказали: «Не возвращайся в Беларусь, потому что там на тебя возбуждено дело», - говорит певица.

Солистка говорит, что через месяц к ее родителям пришли белорусские службы, чтобы ее задержать. Ей грозил месяц тюрьмы и штраф, но Маргарита считает, что этим бы дело не ограничилось.

LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas / Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.

По ее словам, литовская поддержка белорусам очень важна. А концерт в театре оперы и балета, на котором коллеги выражали солидарность с политзаключенными, запомнится ей надолго.

LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas / Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.

«Мне и всему коллективу очень жаль, хочется их поддержать... Мы не хотим поднимать какие-то вопросы, которые не стоит поднимать, а просто по-человечески хочется поддержать людей, которые мирно выходили, чтобы выразить свое мнение, свои устремления. Сейчас с ними происходит расправа, и хочется показать, что по крайней мере культурное сообщество открыто для всех, для кого важна свобода, важна открытость», - сказал во время концерта руководитель Национального театра оперы и балета Литвы Йонас Сакалаускас.

Недавно из Белорусского театра оперы и балета за иное мнение, чем у режима Лукашенко, был уволен один из основных баритонов этой страны, народный артист Беларуси Владимир Петров.