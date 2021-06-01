Новости

2021.06.01 13:15

Солистка, сбежавшая из Беларуси: если б я пересекла литовско-белорусскую границу, сразу попала бы в тюрьму

Reda Gilytė, служба новостей телевидения LRT, LRT.lt2021.06.01 13:15
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas / Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.

В воскресенье вечером в Вильнюсе, в театре оперы и балета, прошел концерт, участники которого выражали солидарность с белорусскими политзаключенными. В настоящее время их число превышает 400. Помимо литовских солистов в концерте выступила также солистка белорусской оперы Маргарита Левчук, в свое время вынужденная бежать от режима Лукашенко в Литву.

«Боже, верни домой всех тех, кто не может быть на Родине». Это слова из «Молитвы за Беларусь», которую Маргарита Левчук исполняла в Национальном театре оперы и балета Литвы. Сама певица перебралась в Литву семь месяцев назад, и, по ее признанию, исполнять это произведение было непросто – когда она видела слезы на глазах у сидящих в зале, у нее и самой ком подступал к горлу.

Молитву специально для Левчук написал композитор Константин Юсков, из-за репрессий в Беларуси вынужденно живущий в Польше. Солистка откровенна – если б я пересекла литовско-белорусскую границу, сразу попала бы в тюрьму.

LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas / Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.

«Год назад я публично высказалась против режима Лукашенко и, конечно, как артистка попала в черный список. Это означает, что я не могу гастролировать, нет никаких концертов. Я приехала в Вильнюс, чтобы петь партию Кунигунды в оперетте, и мне уже на границе сказали: «Не возвращайся в Беларусь, потому что там на тебя возбуждено дело», - говорит певица.

Солистка говорит, что через месяц к ее родителям пришли белорусские службы, чтобы ее задержать. Ей грозил месяц тюрьмы и штраф, но Маргарита считает, что этим бы дело не ограничилось.

LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas / Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.

По ее словам, литовская поддержка белорусам очень важна. А концерт в театре оперы и балета, на котором коллеги выражали солидарность с политзаключенными, запомнится ей надолго.

LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas / Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.

«Мне и всему коллективу очень жаль, хочется их поддержать... Мы не хотим поднимать какие-то вопросы, которые не стоит поднимать, а просто по-человечески хочется поддержать людей, которые мирно выходили, чтобы выразить свое мнение, свои устремления. Сейчас с ними происходит расправа, и хочется показать, что по крайней мере культурное сообщество открыто для всех, для кого важна свобода, важна открытость», - сказал во время концерта руководитель Национального театра оперы и балета Литвы Йонас Сакалаускас.

Недавно из Белорусского театра оперы и балета за иное мнение, чем у режима Лукашенко, был уволен один из основных баритонов этой страны, народный артист Беларуси Владимир Петров.

LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
1 / 4Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
2 / 4Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
3 / 4Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
4 / 4Kęstučio Pleitos/LNOBT nuotr.
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
LNOBT paramos Baltarusijos politiniams kaliniams koncertas
# Литва# Беларусь# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Volodymyras Zelenskis
6 мин. назад

Зеленский высказался за поставки немецкого оружия в Украину

Paukščių gripas H7N9 Kinijoje
1 ч. назад

В КНР первый случай заражения человека разновидностью птичьего гриппа

Puodeliai su Vladimiru Putinu, Dmitrijumi Medvedevu ir SSRS simboliais
1 ч. назад

Медведев: Запад относится к нам хуже, чем к Хрущёву и Брежневу

Дмитрий Гудков
2 ч. назад

Обыски у российского оппозиционера Дмитрия Гудкова и членов его команды

Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose
3 ч. назад

В Литве подтверждено 375 новых случаев коронавируса, умерло 6 человек

Newsru.com
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Издание Newsru.com объявило о закрытии. Оно было одним из первых новостных ресурсов рунета

Sofija Sapega
3 ч. назад

Антон Орехъ. Сапега и торги

Studentai
3 ч. назад

В Литве начинается общий прием в высшие школы

Юлия Волкова
4 ч. назад

Stern: Когда-то она целовалась с девушками, а теперь баллотируется от партии Путина

Į Bosniją atgabentos „Sputnik V“ vakcinos
4 ч. назад

Handelsblatt: Подававший надежды "Спутник V" превращается в неликвидный товар

Barai ir kavinės Vilniaus gatvėje; karantinas Lietuvoje
7
2021.06.01 07:05

Со вторника в Литве открываются ночные клубы, кафе будут работать до полуночи

7
Plastikiniai puodeliai
2021.05.31 16:42

Расставание с пластиковой посудой и трубочками – с июля в магазинах вы их не найдете

Vilniuje juodais dažais užpiešta vaivorykštės spalvų perėja
2021.06.01 08:00

В Вильнюсе радужный переход замазан черной краской

Į Bosniją atgabentos „Sputnik V“ vakcinos
2021.06.01 08:50

Handelsblatt: Подававший надежды "Спутник V" превращается в неликвидный товар

Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose
2021.06.01 10:04

В Литве подтверждено 375 новых случаев коронавируса, умерло 6 человек

Sergejus Šoigu ir Vladimiras Putinas
2021.05.31 16:48

Россия создаст в Западном округе новые воинские части

Юлия Волкова
2021.06.01 09:25

Stern: Когда-то она целовалась с девушками, а теперь баллотируется от партии Путина

Studentai
2021.06.01 09:36

В Литве начинается общий прием в высшие школы

Роман Виктюк
2021.05.31 18:30

Телемост, посвященный спектаклю Р. Виктюка «Мастер и Маргарита», – уже сегодня

Svetlana Tikhanovskaya
2021.05.31 15:34

Тихановская призвала к новым санкциям против режима Лукашенко