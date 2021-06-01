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2021.06.01 09:36

В Литве начинается общий прием в высшие школы

BNS2021.06.01 09:36
Studentai
Studentai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Во вторник в Литве начинается общий прием в университеты и коллегии.

Желающим в нем участвовать предлагается до полудня 5 августа подать прошения через информационную систему общего приема, подключившись к сайту Литовской ассоциации высших школ по организации общего приема.

Приглашение на обучение будет обнародовано 9 августа. Дополнительный прием будет проходить с 13 по 16 августа.

В марте правительство подтвердило, что в этом году профинансирует обучение 12,7 тыс. первокурсников: 8,4 тыс. в университетах и 4,3 тыс. в коллегиях.

Studentai
Studentai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Учебные программы предлагают 16 университетов и 19 коллегий.

В прошлом году на бюджетные места было принято 13 тыс. студентов.

Абитуриентам, претендующим на бюджетные места, необходимо сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, математике и по одному предмет по свободному выбору.

Для тех, кто поступает на образовательные программы в области искусств, делается исключение – им не обязательно было сдавать экзамен по математике.

Studentai
Studentai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Для поступающих на места, не финансируемые государством, достаточно одного государственного экзамена на аттестат зрелости.

Минимальный балл при поступлении на места, как финансируемые, так и не финансируемые государством, в этом году остается прежним: университеты договорились применять порог в 5,4 балла.

Studentai
Studentai
Studentai
Studentai
Studentai
1 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Studentai
Studentai
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Studentai
Studentai
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Studentai
Studentai
Studentai
# Литва
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