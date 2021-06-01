Со вторника в Литве открываются ночные клубы, кафе будут работать до полуночи

Правительство Литвы ослабляет карантинные ограничения – со вторника можно будет посещать ночные клубы, время работы кафе продлевается до 24 часов, в мероприятиях на открытом воздухе сможет участвовать неограниченное количество людей.

Кафе, ночные клубы

С 1 июня предприятиям общественного питания, ресторанам, кафе, барам, игорным домам (казино), салонам игровых автоматов, бинго-залам разрешено работать с 7 утра до полуночи.

До сих пор кафе могли работать до 22 часов. Пользоваться услугами кафе внутри помещения по-прежнему смогут только лица, обладающие паспортом возможностей.

Также разрешается с 1 июня открывать ночные клубы, которые были закрыты еще 7 ноября 2020 года.

Ночные клубы также смогут работать с 7 часов до полуночи. Посещать ночные клубы смогут только обладатели паспорта возможностей.

Barai ir kavinės Vilniaus gatvėje; karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Работа

Лица, не имеющие паспорта возможностей, смогут с 1 июня вернуться в офисы или на другие рабочие места, придерживаясь требований, установленных руководителем Оперативного центра экстремальных ситуаций.

До сих пор такую ​​возможность имели только обладатели паспорта возможностей.

Biuras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Мероприятия

Со вторника смягчаются требования к участникам мероприятий.

Мероприятия без паспорта возможностей:

- На мероприятии, которое организовано в помещении, могут находиться не более 250 зрителей и (или) участников; зрители и (или) участники должны наблюдать за мероприятием только с сидячих мест (за исключением случаев, когда организуются выставки животных); заполняется не более 50 процентов всех сидячих мест; зрители и (или) участники старше 6 лет на протяжении всего мероприятия должны находиться в масках. В местах проведения мероприятий запрещается продажа еды и напитков, а также оказание других услуг.

- Открытые площадки может посещать неограниченное количество зрителей и (или) участников; зрители и (или) участники должны наблюдать за мероприятием только с сидячих мест (за исключением случаев, когда организуются выставки животных); зрители и (или) участники старше 6 лет на протяжении всего мероприятия должны находиться в масках. В местах проведения мероприятий запрещается продажа еды и напитков, а также оказание других услуг.

Renginys Vilniaus lenkų kultūros ir kūrybos namuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мероприятия с паспортом возможностей:

- Мероприятия, организованные в помещении, могут посещать не более 2000 зрителей и (или) участников; зрители и (или) участники должны наблюдать за мероприятием только с сидячих мест (за исключением случаев, когда организуются выставки животных); заполняется не более, чем 75 процентов сидячих мест; зрители и (или) участники старше 6 лет на протяжении всего мероприятия должны находиться в масках.

- Мероприятия, организованные на открытых площадках, может посещать неограниченное количество зрителей и (или) участников.

Renginys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Услуги

В местах оказания услуг (например, в парикмахерских, салонах красоты), на одного клиента должна приходиться площадь минимум 10 квадратных метров (ранее требовалось минимум 20 квадратных метров).

Grožio paslaugos karantino metu / E. Blaževič/LRT nuotr.

В местах проведения досуга, эксплуатации спортивного инвентаря, спортивных клубах, центрах физической подготовки, в бассейнах, банях, на дискотеках, в танцевальных залах для одного получателя услуг должна быть обеспечена площадь минимум 20 квадратных метров.

Требования к площади не предъявляются, если услуги предоставляются только лицам, обладающим паспортом возможностей, а также на спортивных состязаниях высокого мастерства, на прогулочных катерах.

Торговля

Rūbų parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В магазинах, на рынках и в других местах открытой торговли площадь, приходящаяся на одного покупателя, также уменьшена до 10 квадратных метров.

Если магазины обслуживают только людей с паспортом возможностей, площадь не ограничивается.