Телемост, посвященный спектаклю Р. Виктюка «Мастер и Маргарита», – уже сегодня

Как уже сообщалось, Русский драматический театр Литвы совместно с Театром Романа Виктюка (Москва) организуют телемост, посвященный памяти легендарного режиссера Романа Виктюка (1934 – 2020).

Впервые к одному из самых сложных для визуализации произведений мировой литературы, любимому многими многомерному, многоплановому тексту Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Роман Виктюк обратился в 1988 году, поставив спектакль в Русском драматическом театре Литвы. Великий текст не отпускал великого режиссера долгие годы, и в 2001 году Виктюк вернулся к нему в совместном проекте Нижегородского ТЮЗа и Нижегородского Театра драмы. А спустя два года именно этот спектакль он перенес на сцену собственного театра, лишь незначительно изменив, исходя из индивидуальности своих артистов.

Спектакль "Мастер и Маргарита" Р. Виктюка в Вильнюсе / Фото РДТЛ

По словам главного режиссера Русского драматического театра Литвы Владимира Гурфинкеля, Театр Романа Виктюка в преддверии 85-летнего юбилея выдающегося мастера начал продвигать программу, связанную с его творчеством. Эта программа осуществляется во Львове, Киеве и в Вильнюсе.

«Роман Григорьевич очень много сделал в Вильнюсе, у него был целый вильнюсский период, - говорит главный режиссер. - По разумению многих ведающих в этом людей, именно в этом периоде он стал собой – тем Виктюком, слава которого гремит до сих пор. Он поставил «Мастера и Маргариту» и в Вильнюсе, и в Москве, только с разницей почти в 30 лет и по разным сценариям, при этом понимая, что прошло целое поколение. (...) Все, кто заняты в этом проекте, когда-то в 1986 году играли у Романа Григорьевича. Некоторые играли другие роли и были слегка моложе, но мы не стали многое менять. Есть невероятная прелесть в том, как мы садимся за стол и ведем диалоги».

Спектакль "Мастер и Маргарита" Р. Виктюка в Вильнюсе / Фото РДТЛ

В. Гурфинкель приглашает поклонников творчества Р. Виктюка подключиться к сайту Русского драматического театра Литвы, чтобы увидеть телемост между московскими артистами и актерами РДТЛ, которые когда-то давно играли в этом спектакле.

«Они с невероятной теплотой и любовью к Роману Григорьевичу и спектаклю пробуют вспомнить себя или других в этих ролях, а московские артисты будут с нами в диалоге. Когда в юбилей мастера два театра пробуют соединиться, чтобы его вспомнить – это несет серьезную смысловую и человеческую ценность», - говорит В. Гурфинкель.

Телемост двух театров напомнит «Мастера и Маргариту» легендарного режиссера Романа Виктюка / Фото РДТЛ

Во время телемоста роли из «Мастера и Маргариты» будут читать актеры РДТЛ Сергей Зиновьев (Бегемот), Дмитрий Денисюк (Азазелло), Александр Агарков (Воланд), Юрий Щуцкий (Коровьев), Татьяна Гензель (Гелла). Режиссер телемоста из Вильнюса – Владимир Гурфинкель.

Прямую трансляцию 31 мая, в понедельник, в 19.30 можно смотреть в интернете по ссылке https://www.youtube.com/c/KATLZRIGA.