Телемост, посвященный спектаклю Р. Виктюка «Мастер и Маргарита», – уже сегодня

Как уже сообщалось, Русский драматический театр Литвы совместно с Театром Романа Виктюка (Москва) организуют телемост, посвященный памяти легендарного режиссера Романа Виктюка (1934 – 2020).
Впервые к одному из самых сложных для визуализации произведений мировой литературы, любимому многими многомерному, многоплановому тексту Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Роман Виктюк обратился в 1988 году, поставив спектакль в Русском драматическом театре Литвы. Великий текст не отпускал великого режиссера долгие годы, и в 2001 году Виктюк вернулся к нему в совместном проекте Нижегородского ТЮЗа и Нижегородского Театра драмы. А спустя два года именно этот спектакль он перенес на сцену собственного театра, лишь незначительно изменив, исходя из индивидуальности своих артистов.
По словам главного режиссера Русского драматического театра Литвы Владимира Гурфинкеля, Театр Романа Виктюка в преддверии 85-летнего юбилея выдающегося мастера начал продвигать программу, связанную с его творчеством. Эта программа осуществляется во Львове, Киеве и в Вильнюсе.
«Роман Григорьевич очень много сделал в Вильнюсе, у него был целый вильнюсский период, - говорит главный режиссер. - По разумению многих ведающих в этом людей, именно в этом периоде он стал собой – тем Виктюком, слава которого гремит до сих пор. Он поставил «Мастера и Маргариту» и в Вильнюсе, и в Москве, только с разницей почти в 30 лет и по разным сценариям, при этом понимая, что прошло целое поколение. (...) Все, кто заняты в этом проекте, когда-то в 1986 году играли у Романа Григорьевича. Некоторые играли другие роли и были слегка моложе, но мы не стали многое менять. Есть невероятная прелесть в том, как мы садимся за стол и ведем диалоги».
В. Гурфинкель приглашает поклонников творчества Р. Виктюка подключиться к сайту Русского драматического театра Литвы, чтобы увидеть телемост между московскими артистами и актерами РДТЛ, которые когда-то давно играли в этом спектакле.
«Они с невероятной теплотой и любовью к Роману Григорьевичу и спектаклю пробуют вспомнить себя или других в этих ролях, а московские артисты будут с нами в диалоге. Когда в юбилей мастера два театра пробуют соединиться, чтобы его вспомнить – это несет серьезную смысловую и человеческую ценность», - говорит В. Гурфинкель.
Во время телемоста роли из «Мастера и Маргариты» будут читать актеры РДТЛ Сергей Зиновьев (Бегемот), Дмитрий Денисюк (Азазелло), Александр Агарков (Воланд), Юрий Щуцкий (Коровьев), Татьяна Гензель (Гелла). Режиссер телемоста из Вильнюса – Владимир Гурфинкель.
Прямую трансляцию 31 мая, в понедельник, в 19.30 можно смотреть в интернете по ссылке https://www.youtube.com/c/KATLZRIGA.