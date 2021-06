Stern: Когда-то она целовалась с девушками, а теперь баллотируется от партии Путина

"В начале 2000-х годов дуэт t.A.T.u со своим лесбийским сценическим шоу отмечал успех по всему миру. Сегодня Юлия Волкова не хочет иметь ничего общего со своим прошлым и собирается баллотироваться в Госдуму от путинской партии "Единая Россия". Кандидатура вызывает много вопросов", - пишет немецкий журнал Stern.

"Выборы в Госдуму должны состояться в России 19 сентября. В нижней палате российского парламента заседают 450 депутатов - за редким исключением лояльных режиму. Теоретически они избираются напрямую народом", - отмечает журналистка Эллен Ивитс.

"Юлия Волкова тоже хочет вступить в славные ряды парламентариев, (...) хотя прославилась 36-летняя девушка не как политик, а как участница дуэта t.A.T.u. В начале 2000-х (...) тогда еще совсем юные девушки, страстно целуясь, лежали под дождем и пели All the Things She Said, что, как выяснилось позже, было постановочным нарушением табу".

Дуэт t.A.T.u / Twitter

"Двадцать лет спустя Волкова не хочет иметь ничего общего со своим прошлым, ни с лесбийскими поцелуями на сцене, ни со своими грезами о США. В сегодняшней России Путина такие свободы могут позволить себе только предполагаемые предатели и "иностранные агенты" - как называют всех людей и организации, критикующие правительство. Вместо этого Волкова теперь хочет улучшать жизнь жителей Ивановской области, которые "вынуждены ежедневно выживать", заявила она".

"Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям", - пафосно обещает Волкова прокуренным голосом в своем предвыборном ролике. Особенно ее беспокоит судьба женщин, на плечах которых держится не только регион, но и вся Россия. И ужасные условия жизни, которые все больше ухудшаются из-за разгула коррупции среди чиновников, которым благоволят бывшие губернаторы региона, мелодраматично продолжает Волкова".

"Тот факт, что с 2010 года этот пост занимают только те, кого лично выбрал Путин, Волкова просто обходит стороной", - комментирует Stern.

Почву для насмешек дает не только "сомнительная квалификация Волковой для выдвижения в Госдуму, но и ее едва узнаваемая внешность. От девушки, которая когда-то целовалась под дождем, мало что осталось: Волкова предстала с огромными искусственными ресницами и еще более огромными губами", говорится в публикации.

"Даже среди сторонников Путина некоторые не могут удержаться от насмешек. Максим Шевченко, телеведущий государственного телевидения и член совета по правам человека при президенте России, пошутил в своей передаче на YouTube, сказав: "Это лицо "Единой России".

"Шевченко напомнил и о ставшем знаменитым интервью Волковой на украинском телевидении, которая она дала несколько лет назад, заявив: "Я не патриот своей родины, признаюсь честно. Я очень люблю Америку и все, что там происходит".

"Волкова родилась в Москве, что традиционно уже говорит о том, что между ней и жителями регионов большая пропасть, - отмечает издание. - К тому же она родилась в богатой семье бизнесменов и за время работы в t.A.T.u. заработала миллионы. (...) Люди не поверят в то, что именно женщина, которая всю свою жизнь провела в роскоши, якобы знает и понимает трудности простого народа Ивановской области. Многие вообще задаются вопросом, была ли она там когда-нибудь".

"36-летняя Волкова также обещает принять меры против ненавистной пенсионной реформы, которая повысила пенсионный возраст. Тот факт, что именно Путин и его партия "Единая Россия" протолкнули эту реформу в 2018 году, тоже, по-видимому, вылетел у нее из головы", - говорится в статье.

"Получит ли Волкова шанс занять место в Госдуме, решится по итогам праймериз с 24 по 30 мая. Результаты голосования, которое в этом году будет проходить преимущественно в интернете, ожидаются 1 июня", - пишет Stern.

