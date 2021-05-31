Глава МИД Беларуси: Сапегу могут вернуть в Россию после приговора суда

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил в интервью "Коммерсанту", что россиянку Софию Сапегу, которая находится под арестом в следственном изоляторе КГБ в Минске, будут судить в Беларуси, а после приговора её могут помиловать или отправить отбывать наказание в России. Если у следствия будет достаточно материалов, суд может произойти достаточно быстро, добавил дипломат.

Говоря о весомости доказательств против россиянки глава МИД Беларуси отметил, что не может отвечать за действия правоохранительных органов и судебные власти. "Если задержали, значит, на то было достаточно веских оснований", — сказал Макей.

Появление в государственных белорусских СМИ видео, где россиянка в СИЗО признается в администрировании канала, публиковавшего личные данные сотрудников правоохранительных органов и чиновников, Макей объяснил тем, что нужно было "наверное, каким-то образом обосновать, что для задержания были веские причины". Кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу и в чём конкретно заключается её преступление, должно показать расследование и решить суд, заявил министр иностранных дел Беларуси.

29 мая президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили дело Сапеги на встрече в Сочи. По итогам Путин поручил МИД России внимательно следить за делом россиянки. Обсуждался ли вопрос об её освобождении, ничего не сообщалось.

Софию Сапегу задержали 23 мая после того, как белорусские власти принудительно посадили в Минске рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

По данным журналистов, белорусские правоохранительные органы подозревают Софию Сапегу в разжигании социальной вражды, статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что россиянка также подозревается в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Суд арестовал её на два месяца.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью "Коммерсанту" ни разу не упомянул имени другого арестованного пассажира этого рейса, ради задержания которого белорусские власти устроили аварийную посадку пассажирского самолёта. Это - бойфренд россиянки, бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Глава МИД Беларуси назвал его "абсолютно незначимым для властей Беларуси блогером".

Белорусские власти включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.

Радио Свобода