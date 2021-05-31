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2021.05.31 10:58

Науседа уверен, что к середине лета Литва добьется коллективного иммунитета

Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2021.05.31 10:58
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / D. Umbraso/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа сообщил, что до конца июня в Литву поступит еще 1,3 миллиона доз вакцины против COVID-19. Это позволит добиться цели, которую он поставил – достичь в Литве к середине лета коллективного иммунитета.

В понедельник после встречи с Европейским комиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном президент заявил, что Литва может достичь амбициозной цели, которую он поставил – вакцинировать к середине лета 70 процентов взрослого населения страны.

«Сегодняшняя схема объемов поставок, планы позволяют достичь этой цели. К концу июня в Европе будет 500 миллионов доз вакцины, в Литву до конца июня поступит еще 1,3 миллиона доз вакцины. Всего к середине года у нас будет 3 миллиона доз, а это значит, что мы сможем привить наших жителей так, как планировали», - заявил Г. Науседа.

Он сказал, что представил члену Европейской Комиссии Т. Бретону литовский научно-промышленный потенциал. По словам главы государства, Литва за последние несколько лет добилась огромного прогресса и реально готова к производству вакцин. По словам Г. Науседы, наука Литвы может не только поставлять компоненты для производителей, но и сама производить вакцину.

В понедельник в стране началась массовая вакцинация населения. Говоря о ней, Г. Науседа заметил, что не может назвать процесс вакцинации идеальным.

«Но мы, конечно, в контексте Европейского Союза не находимся среди отстающих. Процесс идет, хотя и со скрипом, с некоторой пробуксовкой, но все же он идет достаточно успешно, и наш корабль плывет к той цели, о которой я упоминал», - сказал Г. Науседа.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва
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