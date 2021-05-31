Организованное манипулирование в Facebook: Украина - один из эпицентров

Украина оказалась среди лидеров в мире по количеству операций информационного влияния в соцсети Facebook. Это следует из отчета, опубликованного этой платформой.

Украина является одним из лидеров в мире по количеству операций информационного влияния в соцсети Facebook, которые были организованы с ее территории. В отчете Facebook "Ситуация с операциями влияния в 2017-2020 годах", опубликованном 26 мая, Украина занимает одну из передовых позиций в этом рейтинге и входит в первую пятерку стран происхождения подобных кампаний.

О чем идет речь?

В последние годы Facebook очень чувствительно относится и активно борется против организованных кампаний, направленных на искажение общественного дискурса в соцсетях в интересах тех или иных сторон. Особенно эта борьба усилилась после президентских выборов в США 2016 года, когда было установлено вмешательство России в избирательную кампанию, в том числе посредством деятельности тысяч аккаунтов российских ботов в соцсетях под видом американских пользователей.

Нынешний отчет Facebook охватывает период последних четырех лет. Всего за это время компания обнаружила более 150 операций влияния (influence operations, IO) в более чем полсотни стран мира. Вообще Facebook определяет "операцию влияния" как "скоординированные усилия для манипулирования или искажения общественных дебатов для достижения стратегической цели". Как отмечают в компании, такие операции нарушают ее политику, направленную против скоординированного недостоверного поведения (Coordinated Inauthentic Behavior, CIB) в соцсетях.

Украина как субъект и объект манипулирования

По данным Facebook, за последние четыре года Украина оказалась на пятом месте по количеству сетей, которые осуществляли с территории страны такие скоординированные недостоверные действия, то есть, говоря другими словами, манипулировали мнением простых пользователей соцсетей и дезинформировали их. Всего было выявлено восемь таких сетей в Украине. Больше Facebook обнаружил их только в России (27), Иране (23), Мьянме (9) и США (9).

Если же, например, сравнить характер таких сетей в России и Украине, то сразу бросается в глаза различие в нем. Ведь в РФ источником большинства таких сетей была так называемая "ольгинская фабрика троллей" ("Агентство интернет-исследований"), которую связывают с близким к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, а также российские спецслужбы. В то же время, согласно докладу, в Украине организаторами сетей чаще всего становились PR и рекламные агентства или политические партии.

Но еще более высокие позиции в отчете Facebook Украина заняла в списке стран, которые чаще всего становятся мишенью таких информационных атак. Из-за границы Украину атаковали в рамках 11 операций воздействия - по этому показателю Украина делит второе место с Великобританией, на которую специалисты интернет-гиганта насчитали аналогичное количество атак из-за рубежа. Больше раз объектом операций влияния становились только США - 26.

В лидерах Украина оказалась и среди стран, которые были атакованы организованными сетями с территории самой Украины - в шести случаях. Это - третья позиция в мире, которую Украина делит с Бразилией. Чаще деятельность таких сетей была направлена на аудиторию своих стран только в Мьянме (9) и США (8).

Facebook / D. Umbraso/LRT nuotr.

Атаки на Украину - из России и самой Украины

В конце отчета Facebook содержится ссылка на отдельный файл, в котором, в частности, есть информация о том, с территории каких стран и на какие страны происходят организованные информационные кампании для искажения общественного дискурсав соцсетях. Если проанализировать данные, касающиеся атак из-за рубежа против Украины, то все 10 кампаний против Украины из-за границы были организованы из России, и еще одна - с территории Луганска, который контролируется пророссийскими сепаратистами.

Зато кампании, организованные с территории Украины, фокусируются исключительно на внутренней аудитории - ни одна из них не пыталась воздействовать на пользователей других стран, включая Россию.

Так, в январе этого года администрация соцсети сообщила об удалении десятков групп и страниц в Facebook и Instagram, связанных, в частности, с партией экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", а также с рядом общественных организаций. А в начале мая Facebook сообщил об удалении еще двух украинских подобных сетей, одну из которых связывают с политической партией "Слуга народа", а вторую - с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, который находится под санкциями министерства финансов США, а также политическими консультантами, связанными с экс-премьером Украины Владимиром Гройсманом и бывшим депутатом Олегом Кулиничем.

Как Facebook борется с манипуляторами

В своем отчете Facebook напомнил, что для борьбы против таких кампаний он, в частности, разработал соответствующие правила и автоматизированные инструменты для их обнаружения. Это, по мнению соцсети, позволило достичь прогресса и снизило эффективность операций влияния - особенно благодаря тому, что большее количество подобных кампаний стали обнаруживать на ранних этапах их деятельности, когда они еще не приобщили широкую аудиторию.

Для борьбы с операциями влияния Facebook, среди прочего, четко обозначает государственные СМИ, чтобы пользователи могли знать, кто стоит за контентом, который они видят, и сами судили о том, насколько ему можно доверять. Также, когда Facebook видит попытки обмануть его системы, он выносит предупреждение, снижает приоритетность в лентах подписок пользователей или реагирует удалением. Также соцсеть удаляет контент, который нарушает ее правила - в данном случае речь идет о "вредоносной дезинформации, связанной с темой здоровья, или дезинформации для воздействия на избирателей".

Впрочем, субъекты, которые стоят за скоординированными информационными атаками, не собираются так просто сдаваться. Как объясняет Facebook, в последние годы они продолжили совершенствовать свою технику, в частности, отошли от проведения масштабных и шумных кампаний к более узким, точечным операциям. Также в соцсети констатируют размытие границы между настоящими общественными дебатами и манипуляцией, ведь организаторы операций влияния стремятся имитировать настоящие голоса и привлечь реальных людей в свои кампании. Также заметнее стала и коммерциализация этого рынка - все чаще за организацию кампаний берутся профессиональные рекламные агентства.

По мнению Facebook, для более эффективного противодействия операциям информационного влияния следовало бы объединить усилия всех, включая независимых исследователей, правоохранителей и журналистов.

DW