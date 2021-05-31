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2021.05.31 08:33

Расследование: военная разведка Дании позволяла АНБ прослушивать Меркель

DW2021.05.31 08:33
Angela Merkel
Angela Merkel / AP nuotr.

Как следует из расследования датских журналистов, американское АНБ перехватывало сообщения и звонки Меркель, Штайнмайера и Штайнбрюка с помощью датских интернет-кабелей.

Агентство национальной безопасности (АНБ) - подразделение Минобороны в составе разведсообщества США - использовало сотрудничество со Службой военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) для перехвата информации по датским подводным коммуникационным кабелям с целью шпионажа за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel). Это следует из секретного внутреннего расследования FE под кодовым названием "Операция Дунхаммер" (Operation Dunhammer - "Операция Рогоз").

Расследование проводилось втайне от АНБ рабочей группой FE с участием четырех хакеров и аналитиков, которые изучали специфику взаимодействия датско-американских профильных служб. Выводы рабочей группы опубликовала в воскресенье, 30 мая, датская общественная телерадиокомпания DR в сотрудничестве со шведской телевещательной организацией SVT, норвежским вещателем NRK, германскими Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской Le Monde.

По сведениям журналистов, АНБ следило за Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его бытность главой МИД ФРГ, а также кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) - Пером Штайнбрюком (Peer Steinbrück).

Секретный отчет был подготовлен в 2015 году

Выводы рабочей группы FE охватывают период с 2012 по 2014 годы и были обобщены в секретном отчете под названием Dunhammer, который был передан руководству датской разведслужбы в 2015 году.

За несколько месяцев журналисты DR провели несколько встреч с девятью различными источниками, все из которых имели доступ к секретной информации FE и независимо друг от друга подтвердили публикуемые сведения.

Меркель осведомлена о расследовании

По данным расследователей, АНБ перехватывало всю информацию - от смс-сообщений до телефонных звонков, - передававшуюся по датским интернет-кабелям. Слежка велась в отношении норвежских, шведских, немецких и французских политиков и официальных лиц. В качестве одного из параметров при поиске данных в массиве информации - АНБ, по всей видимости, задавало номера телефонов.

Комментируя расследование, представитель федерального правительства Германии сказал вечером 30 мая, что Ангела Меркель осведомлена о нем, при этом он сослался на поступивший канцлеру журналистский запрос.

АНБ признали виновным в массовой слежке за американцами

Осенью 2020 года апелляционный суд 9-го округа США в Калифорнии, в частности, постановил, что программа слежения за телефонными звонками и электронной перепиской, разработанная Агентством национальной безопасности США и разоблаченная семь лет назад бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, является противозаконной. Следователи тогда пришли к выводу, что высокопоставленные американские чиновники, защищавшие программу, лгали, заявляя, что АНБ никогда умышленно не собирало информацию об американцах. Кроме того, на конкретном примере было поставлено под сомнение утверждение руководителей спецслужб, что проводимый АНБ мониторинг телефонных связей и интернет-контактов сыграл решающую роль в борьбе с терроризмом.

DW

Angela Merkel
Angela Merkel
1 / 1AP nuotr.
Angela Merkel
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