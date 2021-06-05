Анне Черных с болезнью помогают бороться не только лекарства, но и творчество

Программа Телевидения LRT «Русская улица» побывала в гостях у жительницы Клайпеды Анны Черных, которой творчество помогает бороться с тяжёлой болезнью.

Клайпеда – чудесный город, где живет много творческих людей. Погода здесь очень переменчива – природа разукрашивает город и море всё новыми красками. И в один день здесь могут буйствовать все цвета радуги, а в другой – царствовать 50 оттенков серого.

«А еще море – это местный психотерапевт, – шутит героиня нашего рассказа Анна Черных. – И постоянный источник вдохновения. Не можешь ничего придумать – иди к морю, оно подскажет».

Балтийское море / фото BNS

Анна – профессиональный косметолог. Много лет она отдала этой профессии. И даже не задумывалась, чего же она хочет от жизни на самом деле, пока не пришла беда – Анна услышала диагноз: онкология, третья агрессивная стадия. Сначала был испуг, и апатия была.

– Во-первых, я очень сильно высохла, – рассказывает женщина. – Я смотрела на себя в зеркало и плакала. Сидела, плакала и читала, сколько человек умирает, что с моей третьей агрессивной стадией больше года не живут... Вы знаете, я позвонила в свой салон и сказала: «Я приду на работу». Мне сказали: «Ты что? Ты не придешь! Ты не знаешь, что такое „химия”!»... А я сказала: «Приду». Вы не поверите – я пришла.

А потом Анна решила, как это абсурдно ни звучит, искать в этой ситуации позитив.

Анна Черных / стоп-кадр из программы "Русская улица"

– Я так думаю, что Бог, наверное, открывает тебе небеса и говорит: «Слушай, ты не тем занимался в этой жизни». Наш мир создан так, что он везде тебе подсказывает, у тебя всегда есть какой-то знак. Вот – раз! – ты увидел по телевизору, правда? А я – раз! – и увидела в интернете: Юлия Белей показывала «технику одного мазка». Я была так поражена! Я думала – я не смогу. А уроки проходили буквально два дня: ты должен сдать работу – и тогда открывается следующий урок. Я сидела и рисовала. Я не то что про болячку – я про всё на свете забыла! Я внучке разрисовывала коробочки из-под печенья, я маме рисовала... У нас есть женщина, ей сейчас 95 лет, а в тот момент ей было... 7-8 лет назад. Я ей подарила картину, она заплакала... Я ей говорю: «Елена Ивановна, Вы только живите!» Она говорит: «Я буду жить долго, пока ты не нарисуешь ещё картины». То есть, приходят эти знаки...

Анна Черных со своей работой / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Идею не терять больше ни дня и получать от каждого прожитого часа удовольствие очень поддержала мама Анны.

– У меня мама – путеводная звезда. Первые мои работы шли к маме...

Большим творческим открытием для Анны стала техника работы с эпоксидной смолой. Её просто ошеломили возможности – это тот материал, который помогает креативному мастеру запечатлеть в своем творении целый мир или даже вселенную.

– Я поняла, что эта смола – живая. Она просто живая! Она отражает твоё настроение. Ты можешь показать море, волны... Ты идешь на море, ты видишь закат... Золотое море… И это золото, эту поталь ты укладываешь в часы. Два или три дня я их делала...

Работы Анны Черных / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Жить без мечты Анна не может. Поэтому она стала мечтать о том, как освоит технику текстурной живописи и какие чудесные картины станет создавать.

– Я буду создавать сейчас картину с текстурной живописью. Леса, природу... Можно клеить орехи, шишки... Со смолой шишки будут «дружить». Только они должны быть хорошо высохшими, не сырыми – и будут «дружить». И тогда создам – вообще 3D!

Работы Анны Черных / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Бесконечные процедуры и химиотерапия, тяжёлое самочувствие и боль по-прежнему присутствуют в жизни Анны. Только она взамен обещанного года уже отвоевала семь. И на этом останавливаться не собирается.

Работы Анны Черных / стоп-кадр из программы "Русская улица"

– Мой врач мне посоветовал почитать книгу «Антирак – новый образ жизни». Я там прочитала, что с раком головного мозга 16 лет врач живёт! И я сказала: «Никакой рак меня не съест. Я с ним договорюсь, мы с ним будем дружить». Вот мы с ним и подружились... Я сейчас смеюсь и говорю: у меня все болячки стоят в очереди. Мне некогда – у меня столько планов, столько рисования, столько обучения!..

Торт с эффектом 3D, выполненный Анной Черных / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Анну давно уже не мучает вопрос, что дарить друзьям и родственникам – подарки она делает собственными руками. И постоянно придумывает что-то новое. Не так давно, например, научилась создавать желейные торты с эффектом 3D.