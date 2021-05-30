В Беларуси посадили еще одного россиянина. Ему вменяют озвучку оппозиционных роликов

В Минске, как стало известно, арестовали и поместили в СИЗО КГБ Беларуси еще одного российского гражданина - 20-летнего Егора Дудникова. КГБ обвиняет его в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции, говорит адвокат Антон Гашинский.

Гашинский рассказал Би-би-си, что он вступил в дело 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что Егора Дудникова задержали 5 мая на съемной квартире, провели обыск и уже предъявили ему обвинение в присутствии дежурного защитника. Мама Егора приехала его разыскивать в Минск из России и рассказала "Весне", что он не участвовал в протестах, а в белорусскую столицу перебрался жить к любимой девушке. Егор по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.

"Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года", - говорит адвокат Гашинский. По его словам, Дудников дал признательные показания на видео.

Что это были за ролики, адвокату не известно.

С момента вступления в дело Гашинский не видел ни следователя, ни своего подзащитного, и почти неделю не мог даже получить разрешение на посещение СИЗО КГБ. Этот изолятор из-за круглого, как в голливудских фильмах, здания, в Минске называют "Американкой", а в России считают "белорусским "Лефортово", писала Би-би-си.

По словам Гашинского, попасть туда практически невозможно - там сидят около 60 арестантов, но для встреч с ними адвоката или следователя фактически есть всего один кабинет, второй зарезервирован для особых случаев. Из-за этого в очереди на вход в СИЗО стоят по 15 адвокатов в день, адвокаты ее занимают с полуночи. Но, например, до обеда могут завести одного-двух арестантов.

"А, например, на прошлой неделе следователи два дня в этом кабинете предъявляли обвинение фигурантам дела интернет-ресурса Tut.by," - говорит адвокат.



В той же "Американке" сидит в одиночной камере и россиянка София Сапега, судьбу которой обсудили в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В СИЗО КГБ сидит и ее друг, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Они были задержаны 23 мая в аэропорту Минска, им вменяют в вину администрирование протестных телеграм-каналов.

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