Канцлер минздрава: немало шальчининкцев скептически относятся к вакцинам

Канцлер министерства здравоохранения Юргита Гребенковене говорит, что жители Шальчининкай скептически относятся к вакцинам, поэтому вакцинация против коронавируса в этом самоуправлении идет довольно медленно.
«С Шальчининкай работаем действительно долго. Работаем посредством масс-медиа – предоставляем пояснительные материалы как на русском, так и на польском языках, призывая жителей пройти вакцинацию. Шальчининкское самоуправление принимает дополнительные меры, чтобы стимулировать людей привиться, но немалая часть населения скептически относится к вакцинам», - сказала канцлер агентству BNS.
«Как показывает имеющийся опыт, этот процент растет очень медленно. Даже диверсификация вакцин не решила эту проблему, и, по всей видимости, здесь уровень иммунизации будет проходить гораздо медленнее», - добавила она.
Агентству BNS не удалось связаться с представителями самоуправления Шальчининкского района.
По данным департамента статистики, в этом самоуправлении хотя бы одной дозой вакцины привито 20,2 процента населения, и это самый низкий показатель по стране.
В последние две недели здесь ежедневно вакцинируются чуть более 40 человек.