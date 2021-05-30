Канцлер минздрава: немало шальчининкцев скептически относятся к вакцинам

Канцлер министерства здравоохранения Юргита Гребенковене говорит, что жители Шальчининкай скептически относятся к вакцинам, поэтому вакцинация против коронавируса в этом самоуправлении идет довольно медленно.

«С Шальчининкай работаем действительно долго. Работаем посредством масс-медиа – предоставляем пояснительные материалы как на русском, так и на польском языках, призывая жителей пройти вакцинацию. Шальчининкское самоуправление принимает дополнительные меры, чтобы стимулировать людей привиться, но немалая часть населения скептически относится к вакцинам», - сказала канцлер агентству BNS.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Как показывает имеющийся опыт, этот процент растет очень медленно. Даже диверсификация вакцин не решила эту проблему, и, по всей видимости, здесь уровень иммунизации будет проходить гораздо медленнее», - добавила она.

Агентству BNS не удалось связаться с представителями самоуправления Шальчининкского района.

Skiepijimas nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, в этом самоуправлении хотя бы одной дозой вакцины привито 20,2 процента населения, и это самый низкий показатель по стране.

В последние две недели здесь ежедневно вакцинируются чуть более 40 человек.