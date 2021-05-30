"Хотят отплатить за любовь партии". КНДР утверждает, что сироты работают на полях и шахтах добровольно

В КНДР, где после закрытия границ ухудшилась экономическая ситуация, дети-сироты добровольно вызываются работать на шахтах и фермах, утверждают северокорейские государственные СМИ.

В сюжете, показанном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), говорится, что дети "в расцвете своей юности, обладая мудростью и мужеством", решили трудиться на благо государства.

Судя по фотографиям, опубликованным ЦТАК, это дети подросткового возраста.

Правозащитники давно заявляют, что в Северной Корее используется принудительный детский труд, однако власти КНДР это отрицают.

В феврале Би-би-си сообщала, что целые поколения южнокорейских военнопленных используют как рабов на северокорейских угольных шахтах.

Считается, что в Северной Корее, где власти жестко контролируют все аспекты жизни граждан, живет около 26 миллионов человек.

В апреле лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе партийной конференции призвал соотечественников готовиться к тяжелым временам и сравнил нынешнюю ситуацию в стране с голодом 1990-х годов, когда, по разным оценкам, погибло до 3 миллионов человек.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Северная Корея полностью закрыла свои границы, остановив торговлю с Китаем - ее экономическим "спасательным кругом".

За последнюю неделю государственные СМИ Северной Кореи несколько раз сообщали, что по всей стране граждане вызываются бесплатно заниматься физическим трудом.

В субботу агентство ЦТАК сообщило, что в качестве волонтеров на работу на заводах, фермах и в лесах пришли около 700 детей-сирот.

До этого, в четверг, в отчете ЦТАК говорилось, что "десятки детей-сирот бросились в угледобывающий комплекс района Чонна, чтобы выполнить свою клятву и хотя бы немного отплатить за ту любовь, которую проявила [к ним] партия".

NEW: North Korea is claiming its children have "volunteered" to work in coal mines:



-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are "repaying" the party's love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6 — NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021

В докладе Госдепартамента США о правах человека, опубликованном в 2020 году, говорится, что Северная Корея практикует "наихудшие формы детского труда".

В нем, в частности, утверждается, что школьников в КНДР привлекают к физическому труду на фабриках и в полях, а также к работам по расчистке дорог от снега.

Кроме того, говорится в докладе, в течение 10 лет дети в возрасте 16-17 лет "зачислялись в молодежные строительные бригады военного образца", где страдали от физических и психологических травм, недоедания, истощения и остановки роста из-за принудительного труда.

Северная Корея неоднократно отвергала эти обвинения. Ранее в этом месяце Пхеньян обвинил президента США Джо Байдена во "враждебной политике" из-за его намерений обнародовать новую стратегию Вашингтона по борьбе с северокорейским режимом и его ядерной программой.

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