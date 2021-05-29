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2021.05.29 15:02

В Туркмении чиновников обязали обрить головы в память об отце президента

Радио «Cвобода»2021.05.29 15:02
Karinis paradas Turkmėnijoje
Karinis paradas Turkmėnijoje / AP nuotr.

Чиновников в Туркмении обязали обрить головы и носить национальные тюбетейки в знак траура по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык.

Правило было введено после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца. Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 мая в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР.

После смерти отца президент Туркмении в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, праздничными церемониями руководил сын президента Сердар.

По сообщению корреспондента Радио Азатлык, в Лебапском велаяте на востоке страны женщины, работающие в бюджетных организациях, в знак траура носят шали с чёрными узорами. Сам президент появляется на всех мероприятиях на чёрном автомобиле, несмотря на то что c 2015 года в стране введён неофициальный запрет на автомобили тёмного цвета.

Радио Свобода

Karinis paradas Turkmėnijoje
Karinis paradas Turkmėnijoje
1 / 1AP nuotr.
Karinis paradas Turkmėnijoje
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