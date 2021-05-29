Путешествовать из Литвы в Беларусь можно только на автобусе, количество путешественников не изменилось

После прекращения авиасообщения между Минском и Вильнюсом, для проезда остаются открытыми наземные дороги: на автобусах из Литвы домой ездят белорусы, работающие в Вильнюсе. Поезда до Минска не ходят. В Службе охраны государственной границы отмечают, что потоки легковых и грузовых автомобилей, пересекающих литовско-белорусскую границу, такие же, как всегда.

Водитель автобуса Вильнюс-Минск Иван Володкевич говорит, что на этой неделе едет в Минск уже не впервые. Водитель утверждает, что никаких проблем не испытывал, никто и ничто его поездкам не мешает.

По словам начальника Вильнюсского автовокзала Ренаты Станайтене, и от других водителей, вернувшихся на этой неделе из Минска, жалоб не поступало. Пассажиры также не спешили сдавать билеты, так как в большинстве своем это белорусы, работающих на литовских предприятиях и возвращающиеся в Беларусь.

«От Вильнюсского автовокзала курсирует шесть рейсов. Пока, по крайней мере, как заявили перевозчики, они не собираются отказываться от маршрутов. Иногда в автобусах едет по 15 человек, а иногда и 2 человека», - говорит начальник.

По словам людей, направляющихся из Вильнюса в Беларусь, они не боятся поездки.

Vilniaus Autobusų stotis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным Службы охраны государственной границы, поток автомобилей на границе с Беларусью на этой неделе практически не изменился. За это время границу пересекли около 14 тысяч человек, в основном это граждане Беларуси, работающие на литовских предприятиях.

«Наибольшая часть белорусских граждан, пересекающих границу в том или ином направлении, обладает рабочими визами для работы в ЕС. В большинстве своем это водители грузовиков, отправляющиеся на работу или возвращающиеся оттуда, сменившись в какой-либо стране ЕС», - сказал Телевидению LRT представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

После принудительной посадки самолета в Минске МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от поездок в Беларусь, а тем, кто там находится, – покинуть эту страну.