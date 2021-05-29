За сутки в Литве зафиксировано 522 новых случая коронавируса, умерли еще 9 человек

Как сообщил в субботу департамент статистики, в минувшие дни в стране было выявлено 522 новых случая COVID-19, от этого инфекционного заболевания скончались еще 9 человек.
Ключевые показатели
Количество новых случаев за 14 дней в расчете на 100 000 человек – 323,5
Доля положительных диагностических тестов за последние 7 дней – 2,8 процента
Количество новых случаев за минувший день – 522
Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней – 495
Количество смертей от COVID-19 за минувшие сутки – 9
Вакцинация
Количество людей, привитых первой дозой вакцины в минувшие сутки – 16 720
Количество людей, привитых второй дозой вакцины в минувшие сутки – 12 553
Всего вакцинировано первой дозой – 1 005 473
Всего вакцинировано обеими дозами – 570 777