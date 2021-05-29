За сутки в Литве зафиксировано 522 новых случая коронавируса, умерли еще 9 человек

Как сообщил в субботу департамент статистики, в минувшие дни в стране было выявлено 522 новых случая COVID-19, от этого инфекционного заболевания скончались еще 9 человек.

Ключевые показатели

Количество новых случаев за 14 дней в расчете на 100 000 человек – 323,5

Доля положительных диагностических тестов за последние 7 дней – 2,8 процента

Количество новых случаев за минувший день – 522

Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней – 495

Количество смертей от COVID-19 за минувшие сутки – 9

Karantinas vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Вакцинация

Количество людей, привитых первой дозой вакцины в минувшие сутки – 16 720

Количество людей, привитых второй дозой вакцины в минувшие сутки – 12 553

Всего вакцинировано первой дозой – 1 005 473

Всего вакцинировано обеими дозами – 570 777