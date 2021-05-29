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2021.05.29 09:33

В партийных рейтингах – лидерство «аграриев» и резкий скачок социал-демократов Блинкявичюте

Радио LRT, LRT.lt2021.05.29 09:33
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Субботнее утро оказалось приятным для «аграриев» и социал-демократов: оглашены новые рейтинги, в соответствие с которыми эти политические силы поднялись вверх к давно забытым цифрам. Согласно опросу, проведенному «Vilmorus», Союз аграриев и зеленых Литвы в настоящее время оценивается наиболее положительно, за него проголосовали бы 27 проц. респондентов. Литовские социал-демократы твердо закрепились на третьем месте.

«Если говорить о партиях, то существуют некоторые изменения, и они довольно интересны. Я бы даже сказал, симптоматичны. В настоящее время у «аграриев» 16,2 проц. от числа всех жителей, а если брать только тех, кто придет голосовать, то это уже 27 проц. Это первое место», - такими словами представил Радио LRT последние партийные рейтинги Владас Гайдис, руководитель компании по опросу общественного мнения «Vilmorus».

По его словам, такой показатель «аграриев» зафиксирован после длительного двухлетнего перерыва.

Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis
Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Кажется, они не приложили к этому никаких усилий. Их рейтинг не изменился, а остался прежним, но вот у Союза Отечества – христианских демократов показатели пошли вниз», - говорит социолог.

По последним подсчетам, рейтинг этой партии снизился на пять процентных пунктов и достигает 15 проц. от количества всех жителей и 24,5 проц. от числа тех, кто намерен голосовать.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Налицо снижение. В основном, опрос проходил в разгар Семейного марша, и, видимо, это как-то связано, потому что консерваторы не поддержали этот марш, и часть людей высказались против консерваторов», - поясняет В. Гайдис.

Социал-демократическая партия Литвы занимает третье место в рейтинговой таблице.

«Их рейтинг значительно вырос, примерно на пять процентных пунктов», - сказал социолог.

Результаты опроса показывают, что эту политическую силу поддерживают 10 проц. от численности всего населения и 16,9 проц. от числа тех, кто намерен прийти на избирательные участки.

Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė / E. Blaževič/LRT nuotr.

В. Гайдис подчеркивает, что социал-демократы могут радоваться: такие цифры – их самый высокий результат за последние 4-5 лет.

«Они частично восстановили свою давнюю популярность. Видимо, это связано с процессом избрания председателя партии, когда партия достаточно длительное время находилась в центре внимания. Кроме того, они избрали популярную Вилию Блинкявичюте», - анализирует формулу успеха социал-демократов глава «Vilmorus».

На четвертой позиции в рейтинговой таблице Движение либералов. В настоящее время оно набирает 6 проц. от общей численности населения и 10 проц. от числа избирателей.

Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen / E. Blaževič/LRT nuotr.

Еще ниже – Партия труда, которая в настоящее время набирает 4 проц. от общей численности населения и 7 проц. от числа избирателей.

Данные «Vilmorus» показывают, что важный 5-процентный барьер преодолели бы также Партия свободы и Литовская социал-демократическая рабочая партия.

«Ключевые моменты – падение рейтинга консерваторов и резкий скачок социал-демократов», - резюмирует В. Гайдис.

Ramūnas Karbauskis
Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis
Gabrielius Landsbergis
Vilija Blinkevičiūtė
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
1 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis
Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis
2 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
3 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
4 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
5 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Ramūnas Karbauskis
Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis
Gabrielius Landsbergis
Vilija Blinkevičiūtė
Viktorija Čmilytė-Nielsen
# Литва
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