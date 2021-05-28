Новости

2021.05.28 14:23

Лукашенко заявил, что пустит в страну желающих привиться "Спутником" литовцев

LRT.lt2021.05.28 14:23
S
S / AP nuotr.

Нелигитимные глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины, которые хотели бы сделать прививки от COVID-19.

Об этом он заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ, передает "Белта".

Лцкашенко сказал, что на прошедшей встрече с президентом России обсуждался и вопрос помощи гражданам западных государств.

"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться, - отметил Александр Лукашенко. - Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения".

По его словам, в настоящее время в Беларуси в плановом порядке проводится вакцинация.

"Главное для нас сейчас - защитить стариков и людей, которые склонны в первую очередь к заболеванию коронавирусом. Мы их подталкиваем к этому, но не настаиваем. Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", - заявил белорусский лидер.

Тем временем, премьер-министр ранее Ингрида Шимоните заявила, что Литва не планирует закупать российскую вакцину «Спутник V», поскольку она не одобрена Европейским агентством по оценке лекарственных препаратов.

«Нет, мы не планируем, потому что эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Европейского Союза, и EMA (Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов - ELTA) ее не оценивало», - заявила И. Шимоните.

В начале мая также Бразилия отказалась от российской вакцины против коронавируса, посчитав, что прививка "Спутником V" может вызвать сильное простудное заболевание.

Ранее техническое подразделение Anvisa рекомендовало запретить импорт "Спутника V", указав на "критически важные вопросы", связанные с безопасностью и эффективностью вакцины, которые необходимо разъяснить, прежде чем допускать ее ввоз.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" разрешена к применению в 60 странах мира. Но Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) пока не выдало такого разрешения - вакцину еще проверяют.

Европейские политики называют ее “оружием пропаганды”, но не исключают ее использование на территории ЕС.

S
S
1 / 1AP nuotr.
S
# Литва# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Акция протеста у Посольства Беларуси
4 мин. назад

Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

Карта Беларуси
28 мин. назад

СМИ: рейсам из Европы разрешат летать в Россию в обход Беларуси

Вероника и Валерий Цепкало. Минск, 26 мая 2020 года
1 ч. назад

Цепкало обещает за арест Лукашенко 11 млн евро

Baras
1 ч. назад

Особенности потребления алкоголя в Литве: стакан пива, бокал вина или 80 г водки

Вильнюс
4 ч. назад

В Литве - 503 новых случаев коронавируса

Литва
4 ч. назад

Правительство: Литва оказалась в центре внимания мировых СМИ

В. Путин и А. Лукашенко
5 ч. назад

New York Times. Кризис вкруг самолета укрепляет неловкое движение Лукашенко к Путину

Флаг ЕС
5 ч. назад

Новые санкции против Минска? О чем договорились министры стран ЕС

Вильнюсский аэропорт
5 ч. назад

"Аэрофлот" отменил пятничный рейс из Москвы в Вильнюс

„Pfizer“
6 ч. назад

"Русская инициатива". Кто стоит за информационной атакой на Pfizer?

Владимир Путин и Александр Лукашенко
2021.05.27 15:46

Глава МИД Литвы: Лукашенко стремится помочь Путину аннексировать Беларусь

Литва
2021.05.28 10:10

Правительство: Литва оказалась в центре внимания мировых СМИ

Вильнюсский аэропорт
2021.05.28 08:39

"Аэрофлот" отменил пятничный рейс из Москвы в Вильнюс

Флаг ЕС
2021.05.28 09:08

Новые санкции против Минска? О чем договорились министры стран ЕС

Кремль
2021.05.28 07:39

Россия отказалась принимать облетающие Беларусь рейсы

Ассоциативное фото
2021.05.27 17:31

Сейм проголосовал за введение выплат одиноким пенсионерам

Роман Протасевич
2021.05.27 16:08

Мать Протасевича просит Запад о помощи в освобождении ее сына

Ryanair
2021.05.27 15:21

Письмо с угрозами Ryanair пришло после того, как об этом сообщили пилотам

Литовско-белорусская граница
2021.05.27 15:39

Литва обещает укрепить охрану на границе с Беларусью

Вильнюс
2021.05.28 10:15

В Литве - 503 новых случаев коронавируса