Лукашенко заявил, что пустит в страну желающих привиться "Спутником" литовцев

Нелигитимные глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины, которые хотели бы сделать прививки от COVID-19.

Об этом он заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ, передает "Белта".

Лцкашенко сказал, что на прошедшей встрече с президентом России обсуждался и вопрос помощи гражданам западных государств.



"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться, - отметил Александр Лукашенко. - Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения".

По его словам, в настоящее время в Беларуси в плановом порядке проводится вакцинация.

"Главное для нас сейчас - защитить стариков и людей, которые склонны в первую очередь к заболеванию коронавирусом. Мы их подталкиваем к этому, но не настаиваем. Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", - заявил белорусский лидер.



Тем временем, премьер-министр ранее Ингрида Шимоните заявила, что Литва не планирует закупать российскую вакцину «Спутник V», поскольку она не одобрена Европейским агентством по оценке лекарственных препаратов.

«Нет, мы не планируем, потому что эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Европейского Союза, и EMA (Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов - ELTA) ее не оценивало», - заявила И. Шимоните.

В начале мая также Бразилия отказалась от российской вакцины против коронавируса, посчитав, что прививка "Спутником V" может вызвать сильное простудное заболевание.



Ранее техническое подразделение Anvisa рекомендовало запретить импорт "Спутника V", указав на "критически важные вопросы", связанные с безопасностью и эффективностью вакцины, которые необходимо разъяснить, прежде чем допускать ее ввоз.



Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" разрешена к применению в 60 странах мира. Но Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) пока не выдало такого разрешения - вакцину еще проверяют.



Европейские политики называют ее “оружием пропаганды”, но не исключают ее использование на территории ЕС.

