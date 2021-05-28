Родители Романа Протасевича: Ребята погибают, ребята получают увечья, услышьте нас, пожалуйста

Родители задержанного белорусским режимом основателя Telegram-канала Романа Протасевича Дмитрий и Наталья в интервью ЛРТ сказали, что по-прежнему не знают, где находится их сын.

"Все, что мы знаем, это то, что он чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не высказывает", - сказали они в интервью Телевидению ЛРТ, но одновренно высказали уверенность, что их сына шантажируют.



- Адвокат вчера встретилась с Романом. Вы с ней, с адвокатом, разговаривали?

Отец: Да, мы общались вчера с адвокатом. О том, что он встретился с адвокатом, мы информацию получили поздно вечером. Адвокат сказала, что она встретилась с Романом, и Роман не высказывал никаких жалоб на здоровье.

- И все? больше никакой информации?

Отец: Больше у нас нету никакой информации, к сожалению. Наш адвокат дала подписку о неразглашении, и она не имеет право давать информацию, где он находится, в каком состоянии. Все, что мы знаем, это то, что он чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не высказывает.

Мама: Но это со слов адвоката. Роман просил передать родителям, что «со мной всё хорошо, я держусь».

Я знаю, что мой ребёнок очень сильный, очень мужественный, поэтому, если ему сейчас так приказали там говорить, то жалоб он не будет высказывать. Но мы, тем не менее, как родители, судя по видео, которое ранее было выложено, мы всё-таки высказываем серьезные опасения касательно его здоровья и настаиваем на проведении медицинского освидетельствования независимыми врачами.

- Что сейчас происходит с вашим сыном в тюрьме, как вы думаете?



Отец: Вы знаете, нам сложно предположить, что с ним происходит. У нас очень мало информации. (...) О состоянии здоровья мы говорить не можем и адвокат не может, потому что она не врач. Объективно оценить состояние нашего сына нет возможности, хотя мы подразумеваем, что сын это мог сказать и под воздействием шантажа или угроз, потому что он захвачен как заложник. А какие меры воздействия может применять силовая структура, гадать можно долго.

- Когда вы последний раз видели романа или говорили с ним?

Мама: 22 мая. 23 мая он уже не выходил на связь, я писала Роману: «Где ты?». У нас был предварительный разговор, что 23 мая он собирается лететь обратно из Афин в Вильнюс, но номер рейса мы не знали и когда вылет самолёта, мы не знали и уже из соцсетей мы узнали о новости, что якобы самолёт заминирован.

И, конечно, закралось подозрение, что, скорее всего, этим рейсом летит наш сын вместе с Софией.

- Вы знали Софию?



София Сапега / Vida Press nuotr.

Мама: Мы знали её только со слов Ромы, а так мы не встречались, мы не знакомы. Мы знали со слов Ромы, что он с девушкой.

- Когда вы говорили с сыном, чувствовал ли он себя в безопасности?

Мама: Вы знаете, он не высказывал никаких опасений и мы опять-таки из Telegram-каналов узнали. Видимо, он оперативнее пытался передать информацию своему изданию о том, что за ним в аэропорту Афин следит какой-то подозрительный гражданин, а так нам при каждодневной переписке до 22 мая никаких опасений он не высказывал. Он находился в стране Евросоюза, поэтому, нет, не высказывал.

Отец: Мы думаем, что он чувствовал себя в безопасности. Он не мог подозревать, что, находясь на борту самолёта европейской компании, перелетая из одной европейской страны в другую, будет захвачен таким подлым, террористическим методом.

Ведь он из Вильнюса в Афины летел таким же маршрутом, как и раньше, когда улетал в отпуск. Мы думаем, что беспокойство он начал проявлять и опасения появились только тогда, когда он понял, что самолёт разворачивают в сторону Минска, а до этого он чувствовал себя в безопасности.

- На ваш взгляд, кто виноват в похищении вашего сына? Это личная ответственность А. Лукашенко?

Мама: Это было сделано по его приказу, насколько нам известно, и это известно также из СМИ. Это было сделано по личному приказу А. Лукашенко - поднять боевой самолёт, чтобы принудительно посадить самолёт, на котором летел наш сын.

- Международное сообщество оказывает давление на режим А. Лукашенко сейчас. Как вы думаете, инструментов достаточно или нужны другие какие-то инструменты?

Отец: Вы знаете, нам сложно судить на геополитическом уровне про инструменты механизма воздействия. Но мы видим, что Европейский Союз однозначен в своих оценках происходящего, очень много неравнодушных людей, сочувствующих нам звонят, присылают сообщения со словами поддержки и мы, конечно же, говорим всем большое спасибо за вашу поддержку.

В частности, заметно, что на уровне и правительств, и президентов очень многих стран возникло единое понимание, что необходимо усилить санкционное давление на Беларусь. Потому что нельзя мириться, что рядом с тобой живёт сосед, который представляет для тебя террористическую угрозу. Это в XXI-м веке в центре Европы! Поэтому я думаю, что главы государств других стран, и это сейчас видно по международной реакции, усилят всё-таки экономическое и политическое, информационное давление на гражданина Лукашенко и его режим. Я по-другому не могу это называть.

Роман Протасевич / Stop kadras

И надеемся, что наконец-таки благоразумие к властям Беларуси всё-таки вернётся как человеческое качество. И санкции могут оказать давление на режим с той целью, чтобы прекратить все это безобразие, что происходит в нашей стране.

Мама: Я как мама очень прошу ускорить меры по спасению нашего сына и Софии Сапега, и всех политзаключённых, которые сейчас находятся в тюрьмах, потому что условия содержания этих людей ужасные. Люди получают просто колоссальный вред здоровью, поэтому мы просим незамедлительно всех, кто может помочь, оказать эту помощь. Ребята погибают, ребята получают увечья. Пожалуйста, все, кто может помочь, окажите эту помощь, услышьте нас, пожалуйста.

- Вчера мы говорили с мамой Софии, она сказала, что её жизнь разделилась на две части - до воскресенья и после. Как вы себя чувствуете?

Мама: Мы чувствуем себя ужасно. Как можно себя чувствует, когда твой ребёнок находится в сумасшедших, ненормальных условиях, когда его обвиняют в каких-то страшных вещах, когда СМИ пишут, что сейчас ему могут предъявить такие обвинения, что ему даже грозит смертная казнь. Поэтому как мы можем себя чувствовать? У меня жизнь просто разорвалась.

Отец: Вы знаете, мы до сих пор не можем ощутить реальность происходящего, для нас это как будто бы нас начали снимать в каком-то кино. Потому что невозможно, с точки зрения здравой логики, объяснить то, что произошло. И нам кажется, что это не с нами происходит, как будто бы это какой-то страшный сон. Я думаю, что все родители прекрасно понимают то чувство, с которым мы живём уже пятый день. Хотя адвокат встречалась, все равно у нас есть опасения, что его вынудили.

Мама: Тем более, что вы прекрасно видите, что и девушка в тюрьме.

Папа: Его могут шантажировать, его могут запугивать, чтобы он говорил, что с ним всё хорошо, всё замечательно, но мы понимаем как родители, что он сильный парень и никогда не сознаются в том, что у него очень сильно что-то болит.



И, скорее всего, его просто вынудили. мы как родители прекрасно понимаем, что это может быть не так. Запугать различными методами человека, который находится в ограниченном пространстве тем более, если он находится в СИЗО КГБ, как писали некоторые СМИ, то это ещё страшнее. Потому что там могут применять пытки, издевательства, психологическое, физиологическое и химическое давление. Некоторые эксперты говорят, что может применяться даже химическое оружие. Отколоть и отправить в сумасшедший дом, им это ничего не стоит. Поэтому у нас есть до сих пор...

- Вы сейчас сами живёте в Варшаве, вы чувствуйте себя в безопасности?

Отец: Понимаете, до конца себя чувствовать в безопасности невозможно нигде, но мы ощущаем со всех сторон поддержку, во-первых, находясь на территории Европейского Союза. Я считаю, что это одно из больших достижений всех стран Европейского Союза, которые объединились в такой крупнейшее межгосударственное образование, и к этому очень долго шли.

Это прежде всего безопасность, свобода слова. И, находясь на территории Евросоюза, конечно, мы ощущаем себя в безопасности от действий властей Беларуси. Но до конца невозможно быть уверенным, потому что даже на коллегу Ромы Степана Путило, как он сказал на пресс-конференции, усилилось количество угроз, правда от анонимных источников, это может быть как и запугивания, так и реальные угрозы. А отфильтровать их невозможно. Но, поверьте, мы сейчас уже ничего не боимся, и самое главное, наша задача - это спасти нашего сына.