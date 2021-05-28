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2021.05.28 10:15

В Литве - 503 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.05.28 10:15
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.  

За минувшие сутки было проведено 14 тыс. 696 ПЦР-тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 348,5 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 346 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4235 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8549 смертей.



Вильнюс
Вильнюс
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
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