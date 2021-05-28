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2021.05.28 10:10

Правительство: Литва оказалась в центре внимания мировых СМИ

Радио LRT, BNS, LRT.lt2021.05.28 10:10
Литва
Литва / Shuttersock.com

После воскресных событий в Минске, когда режим принудил к посадке пассажирский самолет, Литва оказалась в центре внимания мировых СМИ, заявил глава правительственной группы по имиджу Литвы Марюс Гурскас. 

"По ключевым словам, таким, как Литва, Ryanair, Минск, плюс наши высшие руководители, мы провели поиск буквами латинского, еврейского, японского алфавита, кириллицей. Эта была широкая база источников – более 380 тысяч. За последние четыре дня фиксировались более 7 тыс. упоминаний, в которых эти ключевые слова цитировались одним из руководителей страны", – сказал М. Гурскас в эфире Радио ЛРТ в пятницу.

По его словам, за весь первый квартал, количество упоминаний, связанных с Литвой, составило около 19 тысяч.

По данным канцелярии правительства, Литва упоминалась в 110 различных странах, информация о событиях в Минске и реакция руководителей Литвы появилась в на 30-ти языках, больше всего их фиксировалось в США, Соединенном Королевстве, Германии, Канаде, Австралии, Испании.

По словам М. Гурскаса, чаще всего упоминалась высказывания высокопоставленных представителей страны, чаще в СМИ появлялись и записи из социальных сетей.

В воскресенье после обеда по распоряжению президента Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу.

Литва
Литва
1 / 1Shuttersock.com
Литва
# Литва# Беларусь
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