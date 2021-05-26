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2021.05.26 14:57

Раса Юкнявичене: это общая опухоль - кремлевская и белорусская

LRT.lt2021.05.26 14:57
Раса Юкнявичене
Раса Юкнявичене / E. Genio/LRT nuotr.

"Это как опухоль в центре Европы", - сказала в ходе дискуссии, организованной Радио "Свобода", депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

"Это как опухоль в центре Европы, опухоль должны лечить (ее) ограждением от другого тела. К сожалению, внутри есть очень много здоровых клеток – это я как врач называю так людей, которые там живут. Но сейчас уже нет другого выхода. Я понимаю, что и Кремлю, и Путину очень удобно, чтобы Беларусь стала такой опухолью в центре Европы, стала как Северная Корея для Китая", - сказала Р. Юкнявичене.

По ее мнению, в отношении белорусского режима нужно применять экономические санкции.

"Мы, литовцы, смотрим, например, на строящуюся атомную станцию, кто знает, как может этот диктатор, этот человек, который уже сошел с ума, использовать действующую уже атомную станцию. Он может использовать это как угрозу, чтобы мы эвакуировали свою столицу и так далее.
Я не думаю, что это последняя такая операция", - сказала литовский политик.

"Когда операция будет этой опухоли – это тоже вопрос. Потому что я уже сказал, что питание она получает из Кремля. И это общая опухоль - кремлевская и белорусская", - заключила Р.Юкнявичене.

Самолет Ryanair экстренно посадили 23 мая в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о возможном взрывном устройстве на борту лайнера. Для сопровождения борта в небо по личному приказу Лукашенко был поднят истребитель. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась.

Глава Ryanair Майкл О'Лири в интервью ирландскому радио Newstalk заявил о перехвате пассажирского самолета его компании. Он также обвинил белорусские власти в "акте государственного пиратства".

Летевший рейсом из Афин создатель оппозиционного информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после экстренной посадки был задержан. Была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе и гражданка России София Сапега. 25 мая стало известно, что она арестована на два месяца по обвинению в уголовном преступлении, но конкретная статья не указывается.

Раса Юкнявичене
Раса Юкнявичене
1 / 1E. Genio/LRT nuotr.
Раса Юкнявичене
# Литва# Беларусь
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