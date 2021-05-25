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2021.05.25 16:08

Все больше авиакомпаний отменяют полеты над Беларусью

Deutsche Welle2021.05.25 16:08
Карта Беларуси
Карта Беларуси / Shutterstock.com

Из-за задержания оппозиционера Романа Протасевича после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске страны ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты над Беларусью.

После инцидента с лайнером ирландской авиакомпании Ryanair, вынужденном под давлением белорусских властей приземлиться в аэропорту Минска, европейские авиакомпании отказываются от использования белорусского воздушного пространства. О таком шаге во вторник, 25 мая, объявили, в частности, французская Air France, финская Finnair, нидерландская KLM, польская LOT, австрийская Austrian Airlines и сингапурская Singapore Airlines.

Ранее об аналогичном решении объявили немецкая Lufthansa, скандинавская SAS, латвийская AirBaltic и венгерская Wizz Air. Авиакомпании Finnair и Air France пояснили, что мера будет действовать неопределенный срок, "до получения новых указаний". Finnair указала в Twitter, что отказ от использования белорусского воздушного пространства был рекомендован национальным транспортным агентством Traficom и приведет к тому, что некоторые перелеты займут больше времени.

Запреты для рейсов из Беларуси

Власти Великобритании отдали распоряжение, согласно которому британским авиакомпаниям следует избегать воздушного пространства Беларуси. Великобритания и Франция также приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", а Литва перестала принимать самолеты, прибывающие из Беларуси или пролетевшие над ней.

Украина объявила о прекращении воздушного сообщения с Беларусью с 26 мая. Украинским авиакомпаниям также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.

Непредвиденная посадка Ryanair 23 мая в Беларуси

23 мая лайнер Ryanair, совершавший перелет из Греции в Литву, совершил посадку в Минске после того, как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софии Сапеги. В Беларуси в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности и включили в список террористов.

Возмущение международного сообщества

"Захват" гражданского лайнера белорусскими властями стал одной из главных тем на саммите ЕС, проходившем 24 мая в Брюсселе. Главы государств и правительств стран Евросоюза, в частности, призвали зарегистрированные в ЕС авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и поручили Совету ЕС принять меры по закрытию авиапространства и аэропортов Евросоюза для белорусских авиалиний, а также "как можно скорее" ввести санкции против лиц и организаций из Беларуси, причастных к инциденту.

Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США, Великобритании, НАТО и ООН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в частности, поддержал решения ЕС против Минска и пообещал, что его команда также разработает набор мер для привлечения ответственности виновных в произошедшем с лайнером Ryanair и Романом Протасевичем.

Deutsche Welle

Карта Беларуси
Карта Беларуси
1 / 1Shutterstock.com
Карта Беларуси
# В мире# Беларусь
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