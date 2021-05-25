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2021.05.25 12:23

Мэрия Вильнюса поддержала белорусскую оппозицию - подняла исторический флаг страны

BNS, LRT.lt2021.05.25 12:23
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / D. Umbraso/LRT nuotr.

Муниципалитет Вильнюса, поддерживая белорусскую оппозицию и протестуя против самоволия минского режима, в понедельник подняла исторический белорусский флаг на площади рядом со зданием муниципалитета.

«Таково отношение города и мэра к событиям в Беларуси, когда самолет был посажен, а, в принципе, был совершен «террористический акт», - сказал пресс-секретарь мэра Ремигиюса Шимашюса Каролис Вайткявичюс.

По его словам, литовская столица проявляет солидарность с Ригой, которая также заменила официальный белорусский флаг на исторический бело-красный.

На площади Европы возле муниципалитета постоянно развевается литовский триколор, флаг с Витисом, флаг Европейского Союза и флаг муниципалитета с покровителем города Св. Христофором. На месте последнего и был поднят белорусский флаг.

В понедельник в Риге флаг на исторический заменили на Radisson Blu Hotel Latvija, где проживает сборная Беларуси по хоккею, принимающая участие в латвийской столице в Чемпионате по хоккею.

Беларусь в понедельник объявила о высылке посла Латвии, правительство Латвии отреагировало аналогичным шагом.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва# Беларусь
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