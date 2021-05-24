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2021.05.24 23:03

Акция протеста у посольства Беларуси в Вильнюсе: самолетики и лозунги "Лукашенко - террорист"

Gytis Pankūnas, LRT.lt2021.05.24 23:03
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados / E. Blaževič/LRT nuotr.

В понедельник, после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет и задержал активиста оппозиции Романа Протасевича, группа активистов устроила акцию протеста в Вильнюсе возле посольства Беларуси.

В ходе акции группа из 30 человек принесла белорусские флаги, плакаты с надписями «Лукашенко - террорист», «У этого режима нет будущего», «Режим Лукашенко - Холокост 21 века».

Собравшиеся делали из бумаги самолетики и пускали их во двор Белорусского посольства.

Правда, эти действия попали в поле зрения полицейских, наблюдавших за акцией протеста - некоторых активистов предупредили о том, что нельзя мусорить в общественном месте, другие получили за это штрафы.

«Режим Александра Лукашенко так легко не сдастся, он и дальше будет ломать судьбы людей, вот увидите. Запад должен дать ему серьезный отпор», - сказал принимавший участие в акции Владимир из Вильнюса.

Напомним, что самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в аэропорту Минска, в результате чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados / E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
1 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
2 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
3 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
4 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
5 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
6 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
7 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
8 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
9 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
10 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
11 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
12 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
13 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
14 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
15 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
16 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
17 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
18 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
19 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
20 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
21 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
22 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
# Литва# Беларусь
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