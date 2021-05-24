Акция протеста у посольства Беларуси в Вильнюсе: самолетики и лозунги "Лукашенко - террорист"

В понедельник, после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет и задержал активиста оппозиции Романа Протасевича, группа активистов устроила акцию протеста в Вильнюсе возле посольства Беларуси.

В ходе акции группа из 30 человек принесла белорусские флаги, плакаты с надписями «Лукашенко - террорист», «У этого режима нет будущего», «Режим Лукашенко - Холокост 21 века».

Собравшиеся делали из бумаги самолетики и пускали их во двор Белорусского посольства.



Правда, эти действия попали в поле зрения полицейских, наблюдавших за акцией протеста - некоторых активистов предупредили о том, что нельзя мусорить в общественном месте, другие получили за это штрафы.



«Режим Александра Лукашенко так легко не сдастся, он и дальше будет ломать судьбы людей, вот увидите. Запад должен дать ему серьезный отпор», - сказал принимавший участие в акции Владимир из Вильнюса.



Напомним, что самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в аэропорту Минска, в результате чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.