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2021.05.24 22:45

МВД Беларуси раскрыло место содержания Протасевича

Deutsche Welle2021.05.24 22:45
Роман Протасевич
Роман Протасевич / Vida Press nuotr.

Белорусские госСМИ показали видео с Романом Протасевичем, на котором он говорит, что никаких проблем со здоровьем не имеет, сотрудничает со следствием и дает "признательные показания".

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что задержанный накануне в аэропорту Минска оппозиционный блогер Роман Протасевич содержится в СИЗО №1 белорусской столицы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 24 мая.

"Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - указывается в сообщении.

По утверждению Чемодановой, распространяемые в интернете от лица матери Романа Протасевича сведения о том, что "он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска,< ...>не соответствует действительности".

Ранее мать блогера сообщила Telegram-каналу "Беларусь головного мозга", администратором которого является Протасевич, чтоее сын находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. Причиной госпитализации назывались проблемы с сердцем. Сам канал подтвердить или опровергнуть эту информацию не мог.

Дает признательные показания

Белорусские государственные СМИ показали видео с Романом Протасевичем, на котором он говорит, что никаких проблем со здоровьем у него нет, он сотрудничает со следствием и дает "признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске".

Коллеги Протасевича по Telegram-каналу Nexta предполагают, что, судя по видео, он был избит. Нечто похожее на кровоподтек можно заметить на лбу оппозиционного блогера.

"Осталась" в СИЗО на Окрестина

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с захватом самолета авиакомпании Ryanair и задержание Протасевича заявил: "С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом. Посольство России в Минске обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ". Речь идет о подруге Протасевича, гражданке РФ, Софье Сапеге.

По данным издания "Настоящее время", которое ссылается на мать девушки, Софья была задержана вместе с Протасевичем в аэропорту Минска и сейчас находится в печально знаменитом СИЗО на Окрестино в Минске. На каком основании она задержана и в чем ее обвиняют, неизвестно.

Европейский гуманитарный университет Вильнюса, где она обучается, уже потребовал от властей Беларуси незамедлительно освободить Сапегу.

Deutsche Welle

Роман Протасевич
Роман Протасевич
1 / 1Vida Press nuotr.
Роман Протасевич
# Беларусь# В мире
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