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2021.05.24 22:36

Меркель не верит объяснениям Минска инцидента с самолетом Ryanair

Deutsche Welle2021.05.24 22:36
Ангела Меркель
Ангела Меркель / AP nuotr.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посадка самолета Ryanair в Минске была принудительной, и другие версии не заслуживают доверия. Она рассказала, какие меры в отношении Беларуси обсудят на саммите ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала "принудительную посадку" в Минске самолета Ryanair, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "беспрецедентным" шагом белорусских властей. Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе вечером понедельника, 24 мая, сообщает корреспондент DW.

"Мы увидели принудительную посадку, в результате которой задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича<…> Любые другие объяснения этого приземления самолета Ryanair не вызывают никакого доверия", - отметила Меркель. Она подчеркнула, что власти Беларуси должны немедленно освободить одного из основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Меркель за общую позицию ЕС в отношении режима Лукашенко

Меркель отметила, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммитев Брюсселе попробуют договориться о действиях в ответ на посадку самолета. "Мы обсудим, какие меры против Беларуси мы можем принять. И это (должна быть. - Ред.) единая европейская реакция", - заявила канцлер. Среди возможных мер она назвала дополнительные персональные санкции против белорусских чиновников и запрет государственной авиакомпании "Белавиа" летать в аэропорты стран ЕС. Она выступила также с требованием международного расследования инцидента.

Ложная тревога как повод для посадки самолета

Напомним, что самолет, выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в аэропорту Минска. В ирландской авиакомпании Ryanair заявили, что это белорусские власти направили самолет в Минск. Для сопровождения лайнера Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29.

При этом белорусская сторона утверждает, что именно самолет Ryanair подал сигнал тревоги. В Департаменте по авиации Минтранса Беларуси заверяют, что не оказывали давления на пилотов авиалайнера.

В итоге на борту самолета не нашли ничего подозрительного. Лайнеру разрешили вылететь из Минска приблизительно спустя семь часов простоя в аэропорту. Однако Протасевичу и его девушке не позволили продолжить полет.

Deutsche Welle

Ангела Меркель
Ангела Меркель
1 / 1AP nuotr.
Ангела Меркель
# В мире# Беларусь
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