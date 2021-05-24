Подруга Романа Протасевича – в изоляторе на Окрестина

Гражданка России 23-летняя Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем в Минске после внеплановой посадки самолёта авиакомпании Ryanair, сейчас находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на мать девушки Анну Дудич – она живёт в Беларуси.

По словам Дудич, перед задержанием её дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама", после чего связь прервалась. В понедельник родителям удалось выяснить, что Сапега находится в изоляторе на улице Окрестина. В чём её обвиняют – неизвестно.

Окрестина – это изолятор временного содержания, куда помещают, как правило, задержанных по административным делам. Его название стало нарицательным после многочисленных случаев пыток и издевательств над участниками акций протеста в Беларуси в августе прошлого года.

По словам Дудич, она встретилась с российским консулом в Минске и надеется на помощь. Ранее сообщалось, что МИД России запросил доступ к задержанной. Власти Беларуси при этом официально не подтверждали задержание россиянки.

Местонахождение самого Романа Протасевича, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело, неизвестно.



Радио "Свобода"