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2021.05.23 19:27

Власти Литвы потребовали освободить задержанных в Минске пассажиров самолета Ryanair

BNS, LRT.lt2021.05.23 19:27
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье потребовала, чтобы Беларусь незамедлительно освободила всех задержанных в Минске пассажиров и экипаж самолета. Самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить посадку в аэропорту Минска. Для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

"Безопасность всех пассажиров и экипажа оказалась под угрозой. Мы требуем, чтобы самолету и его пассажирам незамедлительно позволили вылететь в Вильнюс", - сказала глава правительства для пресс-релиза в воскресенье.

По словам представителей Литвы, в летевшем из Афин в Вильнюс самолете был 171 человек.

С таким же заявлением уже выступил президент Гитанас Науседа, в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Литве.

Он назвал "беспрецедентным" инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившем экстренную посадку в Минске. "Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. В самолете был беларуский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!", - указал Науседа.

"Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации", - написал в Facebook Г. Науседа.

На официальном портале МИД Литвы появилось сообщение о том, что в дипломатическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Беларуси. От него потребовали "немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair".

Спикер Сейма: воздушное пространство Беларуси небезопасно даже для гражданских лиц

Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске демонстрирует, что белорусское воздушное пространство небезопасно даже для гражданских лиц, заявила председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"После этих действий становится очевидным, что воздушное пространство Беларуси является небезопасным даже для гражданских лиц. Сегодня делается все, чтобы пассажиры, летевшие из Афин в Вильнюс, безопасно добрались до Литвы. Уже завтра нужно будет рассмотреть, как обеспечить, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись", – написала в воскресенье в соцсети Facebook глава Сейма.

В понедельник комитеты по Иностранным делам и по Национальной безопасности и обороны проведут внеочередное заседание в связи со случившимся.

В. Чмилите-Нильсен назвала Беларусь непрогнозируемым государством.

"Задержание журналиста такими методами, свидетельствует о том, что режим уже не соблюдает никакие международные нормы или соглашения. Такая дерзость может быть обусловлена неверием в то, что как Евросоюз, так и остальной демократический мир предпримет серьезное давление на диктатора. Поэтому единая позиция сейчас очень важна", – отметила она.

Арестован создатель Nexta Роман Протасевич

В аэропорту Минска в воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в аэропорт Минска.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично в связи с поступившим сообщением о бомбе на борту.

Этим самолетом летел белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель и главный редактор информационного канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске он был задержан.

Ингрида Шимоните
Виктория Чмилите-Нильсен
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ингрида Шимоните
Виктория Чмилите-Нильсен
# Литва# Беларусь
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