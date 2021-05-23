Власти Литвы потребовали освободить задержанных в Минске пассажиров самолета Ryanair

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье потребовала, чтобы Беларусь незамедлительно освободила всех задержанных в Минске пассажиров и экипаж самолета. Самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить посадку в аэропорту Минска. Для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

"Безопасность всех пассажиров и экипажа оказалась под угрозой. Мы требуем, чтобы самолету и его пассажирам незамедлительно позволили вылететь в Вильнюс", - сказала глава правительства для пресс-релиза в воскресенье.

По словам представителей Литвы, в летевшем из Афин в Вильнюс самолете был 171 человек.

С таким же заявлением уже выступил президент Гитанас Науседа, в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Литве.

Он назвал "беспрецедентным" инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившем экстренную посадку в Минске. "Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. В самолете был беларуский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!", - указал Науседа.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

"Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации", - написал в Facebook Г. Науседа.



На официальном портале МИД Литвы появилось сообщение о том, что в дипломатическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Беларуси. От него потребовали "немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair".

Спикер Сейма: воздушное пространство Беларуси небезопасно даже для гражданских лиц



Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске демонстрирует, что белорусское воздушное пространство небезопасно даже для гражданских лиц, заявила председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Виктория Чмилите-Нильсен / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"После этих действий становится очевидным, что воздушное пространство Беларуси является небезопасным даже для гражданских лиц. Сегодня делается все, чтобы пассажиры, летевшие из Афин в Вильнюс, безопасно добрались до Литвы. Уже завтра нужно будет рассмотреть, как обеспечить, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись", – написала в воскресенье в соцсети Facebook глава Сейма.

В понедельник комитеты по Иностранным делам и по Национальной безопасности и обороны проведут внеочередное заседание в связи со случившимся.

В. Чмилите-Нильсен назвала Беларусь непрогнозируемым государством.

"Задержание журналиста такими методами, свидетельствует о том, что режим уже не соблюдает никакие международные нормы или соглашения. Такая дерзость может быть обусловлена неверием в то, что как Евросоюз, так и остальной демократический мир предпримет серьезное давление на диктатора. Поэтому единая позиция сейчас очень важна", – отметила она.



Арестован создатель Nexta Роман Протасевич

В аэропорту Минска в воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в аэропорт Минска.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.



Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично в связи с поступившим сообщением о бомбе на борту.

Этим самолетом летел белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель и главный редактор информационного канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске он был задержан.