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2021.05.23 17:42

Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолёта

Радио «Cвобода»2021.05.23 17:42
Роман Протасевич
Роман Протасевич / стоп-кадр

В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Протасевич был на борту самолёта авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку.

Что заставило пилотов изменить курс и совершить посадку в Минске вместо Вильнюса - пока не ясно. Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично в связи с поступившим сообщением о бомбе на борту. По его поручению для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель МиГ-29.

"Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать" - сообщает "Пул Первого".

Из данных о полёте самолёта на сайте Flihtradar24 следует, что самолёт развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. При этом, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, экипаж не предупредил пассажиров об изменении маршрута.

Официально белорусские власти не связывают посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян не сомневается, что речь шла об операции белорусских спецслужб.

Перед вылетом из Афин Протасевич сообщал, что в аэропорту за ним, вероятно, следили, неизвестный пытался сфотографировать его паспорт и другие документы.

Авиакомпания пока не комментировала случившееся, независимых подтверждений того, что поступала угроза о бомбе на борту, нет. Власти Беларуси сообщили, что бомбу при досмотре в аэропорту Минска не нашли.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта. "Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция" - написала она.

Роман Протасевич в последнее время вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга", а ранее был одним из основателей и главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против Александра Лукашенко. Телеграм-канал признан в Беларуси экстремистским. Белорусские власти объявили его в международный розыск и включили в так называемый "список террористов". Он покинул Беларусь несколько лет назад из-за опасений за свою безопасность.

Ряд СМИ сообщил, что Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь. Однако по предъявленным ему обвинениям в данный момент ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Радио Свобода

Роман Протасевич
Роман Протасевич
1 / 1стоп-кадр
Роман Протасевич
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