Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолёта

В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Протасевич был на борту самолёта авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Что заставило пилотов изменить курс и совершить посадку в Минске вместо Вильнюса - пока не ясно. Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично в связи с поступившим сообщением о бомбе на борту. По его поручению для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель МиГ-29.

"Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать" - сообщает "Пул Первого".

Из данных о полёте самолёта на сайте Flihtradar24 следует, что самолёт развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. При этом, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, экипаж не предупредил пассажиров об изменении маршрута.

Официально белорусские власти не связывают посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян не сомневается, что речь шла об операции белорусских спецслужб.

Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии.



Но вот сейчас как-то завидую.



Батька исполнил красиво. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 23, 2021

Перед вылетом из Афин Протасевич сообщал, что в аэропорту за ним, вероятно, следили, неизвестный пытался сфотографировать его паспорт и другие документы.

Авиакомпания пока не комментировала случившееся, независимых подтверждений того, что поступала угроза о бомбе на борту, нет. Власти Беларуси сообщили, что бомбу при досмотре в аэропорту Минска не нашли.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта. "Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция" - написала она.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Роман Протасевич в последнее время вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга", а ранее был одним из основателей и главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против Александра Лукашенко. Телеграм-канал признан в Беларуси экстремистским. Белорусские власти объявили его в международный розыск и включили в так называемый "список террористов". Он покинул Беларусь несколько лет назад из-за опасений за свою безопасность.

Ряд СМИ сообщил, что Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь. Однако по предъявленным ему обвинениям в данный момент ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Радио Свобода