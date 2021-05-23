На акцию протеста медиков против моббинга пришел Дулькис

Cамоубийство молодого врача снова вызвало в Литве разговоры о моббинге в медицинских учреждениях. В воскресенье в Вильнюсе возле здания министерства здравоохранения состоялась акция протеста против моббинга. По словам ее организатора, врача Эгле Навицкене, трагедия обнажила в нашей стране старую рану. Она призвала коллег, всех граждан мирно протестовать против психологического террора. На акции собралось несколько десятков медиков. К зданию министерства здравоохранения приехал и руководитель ведомства Арунас Дулькис.

«Наша главная цель – избежать подобных трагедий в будущем», - так можно обобщить главную мысль трехчасовой акции.

«Эта акция была вызвана печальным случаем в Шяуляй. Как сказала мне одна коллега: пока кто-то не покончит самоубийством, мы все будем молчать», - сказала порталу LRT.lt инициатор протеста Э. Навицкене.

По ее словам, моббинг медики ощущают много лет, но ситуация не меняется. То, что после резонансных событий со временем вновь наступает тишина, и побудило ее выступить с инициативой организовать акцию протеста.

Vilniuje – medikų protestas prieš mobingą gydymo įstaigoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр планирует временно отстранить главу Шяуляйской больницы

«Министерство закрыто, оно закрыто также и для наших сердец», - сказала Э. Навицкене, прибыв в воскресенье к зданию министерства здравоохранения.

Однако к министерству подъехал министр здравоохранения А. Дулькис. Он сообщил, что, исходя из имеющихся материалов, руководитель Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюс Мажейка может быть уволен.

«Планируется, что руководитель будет отстранен в понедельник», - сказал министр.

Vilniuje – medikų protestas prieš mobingą gydymo įstaigoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

А. Дулькис подчеркнул, что поддерживает протестующих медиков.

«Я положительно оцениваю то, что мы собираемся. Как я понял из контекста, люди, которые сюда пришли, лично не сталкивались с моббингом, но хотели бы понять его причины. Я однозначно здесь, чтобы поддержать это большое «нет» культуре насилия», - сказал министр.

Он подчеркнул, что напряжение в медицинском сообществе возникает, на самом деле, не из-за пандемии.

«Я склоняюсь к тому, что мы сталкиваемся не с пандемической усталостью, не нужно все относить на счет вируса. Речь идет об исторических, глубоко укоренившихся системных вещах, и не только в этой сфере», - сказал министр.

А. Дулькис подчеркнул, что медицинское сообщество должно осмелиться говорить о своих бедах.

Vilniuje – medikų protestas prieš mobingą gydymo įstaigoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Шяуляйские медики сказали, что не поедут в Вильнюс из-за страха

Гастроэнтеролог одного из районных отделений Каунасской городской поликлиники Э. Навицкене сказала, что сама не сталкивалась с моббингом.

«Но за два года, как ординатор, я обязана была пройти множество клиник, потому могу сказать, что существуют места, где происходит страшный моббинг», - сказала медик.

После самоубийства, потрясшего страну, она поговорила с коллегами из Шяуляйской больницы.

«Когда случилась трагедия, я поговорила со многими людьми, которые там работают. Те люди, которые зажгли свечки, – они напуганы, и похоже, они не прибудут на митинг. Они сказали, что боятся», - говорила Э. Навицкене еще перед началом акции.

По ее мнению, моббинг должен быть включен в перечень тяжких нарушений трудовой этики.

Vilniuje – medikų protestas prieš mobingą gydymo įstaigoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Э. Навицкене сожалеет, что министерство здравоохранения, министр Арунас Дулькис не выразили свою позицию сразу после трагедии в Шяуляй.

«Я ждала позиции министра. Написала ему письмо в социальной сети LinkedIn. Писала, что мы ждем его реакции, спрашивала, что планирует делать министерство, как оно обеспечит, чтобы моббингов больше не было. Спрашивала об отстранении виновных лиц с работы. Я не за суд Линча, но я уверена, что лица, обвиняемые в подобных вещах, должны хотя бы на какое-то время отстраняться от должностей. Ответа от министра я не получила», - сказала Э. Навицкене.

Она подчеркнула, что моббинг не следует путать с обыкновенными требованиями со стороны старших коллег.

Vilniuje – medikų protestas prieš mobingą gydymo įstaigoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Вспоминая мгновение, когда подруга сообщила ей о самоубийстве шяуляйской коллеги, Э. Навицкене не могла сдержать слез.

«Это были и шок, и страх. Мы встречались с ней всего несколько раз, но я хорошо помню ее горение в работе, компетентность и харизму», - сказала медик.