Эмоции «The Roop» после финала Евровидения: Чувствуем себя прекрасно

В ночь с субботы на воскресенье в Роттердаме состоялся финал «Евровидения». Восемнадцатыми на сцене появились представители нашей страны – группа «The Roop» – и заняли в финале 8-е место. Их радует то, что они смогли убедить зрителей, так как именно от зрительской аудитории получили солидное число голосов.

Желтая волна захлестнула Литву и Европу. Более двух недель проведя в Роттердаме, наши исполнители, одетые в желтое, устроили праздник для литовцев, объединили страну в танце и достигли второго лучшего результата Литвы за всю историю этого конкурса.

«Чувствуем себя хорошо, результат оцениваем высоко. Мы поняли, что будем выступать для публики, и от публики получили очень много баллов, больше, чем некоторые другие страны. Публика дала нам больше голосов, чем международная комиссия. Последняя состоит из незначительного количества людей. Я чувствовал, что мы можем от комиссии получить меньше голосов, потому что комиссия, вероятно, настроена консервативно, и если ты не берешь высоких нот, а камера вокруг тебя не крутится, ты для жюри выглядишь не слишком убедительно. Но если бы вы технически попробовали спеть так, как пели мы, то вы бы убедились, что это не так-то просто. Комиссия, может быть, еще не готова к таким быстрым переменам, но люди готовы», - сказал фронтмен группы Вайдотас.

The Roop / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Хотя «Евровидение» закончилось, наши представители говорят, что пока не спешат подводить черту – они уже наметили несколько шагов вперед и у них есть планы. «По голосам зрителей, мы выступили действительно хорошо. Мы видим, что нас заметили миллионы», - сказал Вайдотас, не исключив, что однажды мы можем вновь увидеть их на сцене «Евровидения».

Наши исполнители из Роттердама привезут массу впечатлений. «По телевидению не почувствуешь того, что испытываешь, находясь здесь. На параде флагов мы говорили с французской представительницей о том, что даже не хочется состязаться – все объединены, и это так искренне!», - сказал Мантас.

The Roop / LRT nuotr.

Итальянцы, победившие на «Евровидении» этого года, на своей пресс-конференции не жалели комплиментов в адрес нашей желтой надежды. Кстати, и жюри итальянцев также присудило представителям нашей страны максимальные 12 баллов. «Нам с самого начала нравились итальянцы, мы говорили об этом в каждом интервью – это настоящая группа, которая любит настоящую музыку. От всей души», - улыбается Мантас.

The Roop / LRT nuotr.

Уже в воскресенье наша желтая троица вернется домой. Вайдотас уже мечтает о вкусном рагу, Мантас – о том, как будет косить траву во дворе, а Робертас хочет обнять семью.