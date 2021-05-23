Байден объяснил, каким видит решение ближневосточной проблемы

Президент США Джо Байден заявил, что единственный способ разрешить конфликт между Израилем и палестинцами – это создание независимого Палестинского государства. Он добавил, что палестинцы должны признать право Израиля на существование как независимого еврейского государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом меры, необходимые для того, чтобы сохранить достигнутое недавно перемирие между Израилем и палестинскими группировками.

Блинкен сообщил Аббасу, что США готовы сотрудничать с Палестинской автономией и ООН в деле срочного предоставления гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки для восстановления сектора Газа.

На будущей неделе Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток с целью укрепить режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС и найти устойчивое решение затяжного конфликта.

Перемирие между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу в ночь на пятницу, 21 мая, – посредником в урегулировании конфликта выступил Египет.

Договоренность была достигнута спустя 11 дней активного вооружённого противостояния, за время которого, по информации израильской армии, члены ХАМАС выпустили в сторону Израиля более 4300 ракет. Военные отмечают, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа были поражены свыше тысячи целей, связанных с экстремистами. В руководстве ХАМАС данные по потерям не комментировали. Ранее палестинские медики сообщали, что большая часть из более 200 погибших – мирные жители.

Нынешнее обострение конфликта – самое серьезное с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких палестинцев – жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией. Решение суда было приостановлено, но столкновения продолжились.

Радио Свобода