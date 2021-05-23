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2021.05.23 07:40

Армонайте сообщает, что уже можно скачать паспорт возможностей

LRT.lt2021.05.23 07:40
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Уже есть возможность скачать паспорт возможностей. Об этом сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Собственный паспорт возможностей можно скачать на сайте gpasas.lt. Здесь же можно будет видеть, принадлежит ли вам еще этот документ или срок его действия истек – обновлять его придется каждые семь дней.

По расчетам Центра регистров, к сайту в минуту смогут подключиться около 5 тысяч человек.

«Паспорт возможностей уже можно скачать! Попробуйте – gpasas.lt. А с понедельника, при наличии паспорта возможностей, вы сможете активнее участвовать в мероприятиях, находиться внутри кафе, заниматься контактной работой, участвовать в личных праздниках и многое другое», - написала А. Армонайте в своем аккаунте в фейсбуке.

Sveiki, savaitgaliautojai 🤗 Jau galima atsisiųsti Galimybių pasą! Išbandykite – gpasas.lt. O nuo pirmadienio su...

Posted by Aušrinė Armonaitė on 2021 m. gegužės 22 d., šeštadienis

Она также адресовала информацию тем, кто дожидается вакцины.

«С воскресенья на сайте 1808.lt вы сможете заранее регистрироваться на тесты, которые будут проводиться в понедельник», - подтвердила министр.

Galimybių pasas
Galimybių pasas / Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuotr.

Она добавила, что «Паспорт возможностей» – это новинка, поэтому, чтобы он начал действовать, потребуется некоторое время, а техническое решение может оказаться сложной задачей из-за огромного интереса.

«Из-за этого прошу понимания. Но самое главное, что это стало реальностью», - утверждает А. Армонайте.

Aušrinė Armonaitė
Galimybių pasas
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Galimybių pasas
Galimybių pasas
2 / 2Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuotr.
Aušrinė Armonaitė
Galimybių pasas
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