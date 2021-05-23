Армонайте сообщает, что уже можно скачать паспорт возможностей

Уже есть возможность скачать паспорт возможностей. Об этом сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Собственный паспорт возможностей можно скачать на сайте gpasas.lt. Здесь же можно будет видеть, принадлежит ли вам еще этот документ или срок его действия истек – обновлять его придется каждые семь дней.
По расчетам Центра регистров, к сайту в минуту смогут подключиться около 5 тысяч человек.
«Паспорт возможностей уже можно скачать! Попробуйте – gpasas.lt. А с понедельника, при наличии паспорта возможностей, вы сможете активнее участвовать в мероприятиях, находиться внутри кафе, заниматься контактной работой, участвовать в личных праздниках и многое другое», - написала А. Армонайте в своем аккаунте в фейсбуке.
Она также адресовала информацию тем, кто дожидается вакцины.
«С воскресенья на сайте 1808.lt вы сможете заранее регистрироваться на тесты, которые будут проводиться в понедельник», - подтвердила министр.
Она добавила, что «Паспорт возможностей» – это новинка, поэтому, чтобы он начал действовать, потребуется некоторое время, а техническое решение может оказаться сложной задачей из-за огромного интереса.
«Из-за этого прошу понимания. Но самое главное, что это стало реальностью», - утверждает А. Армонайте.