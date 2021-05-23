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2021.05.23 10:15

Литва вышла из блока "17+1" с Китаем

DW2021.05.23 10:15
Kinija. Lietuva. Investicijos. Ekonomika
Kinija. Lietuva. Investicijos. Ekonomika / Shutterstock nuotr.

Вильнюс прервал длившееся около десяти лет партнерство с КНР и призывает другие европейские страны последовать его примеру, заявил глава МИД Литвы.

Литва вышла из формата сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем "17+1" и призывает другие европейские страны последовать ее примеру, заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис в интервью журналу Politico, опубликованном в пятницу, 21 мая.

"Такой вещи, как "17+1", больше не существует, поскольку там отсутствует Литва", - цитирует Politico электронное письмо Ландсбергиса. По мнению министра, остальные европейские участники соглашения тоже должны выйти из него и сотрудничать с КНР в составе Европейского Союза. "С нашей точки зрения, Евросоюзу пора перейти от разделяющего формата "16+1" к более объединяющему и, следовательно, более эффективному формату "27+1", - отметил далее Габриэлюс Ландсбергис.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Пресс-секретарь представительства КНР в ЕС сообщил, что Пекину не было известно о решении Литвы. По его словам, формат сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы инициирован совместно обеими сторонами и отвечает их стремлению к совместному развитию. Он подчеркнул, что Китай не доминирует в данном формате. Все стороны при этом "вовлечены в сотрудничество, основанное на добровольности", обширных консультациях, совместном вкладе, открытости и инклюзивности".

Формат "17+1" и китайский проект "Новый шелковый путь"

Формат сотрудничества Китая с балтийскими государствами, странами Восточной и Центральной Европы существует с 2012 года. Его целью является расширение инвестиций и торговли, а также развитие крупных инфраструктурных проектов, связанных с глобальной инициативой Китая "Один пояс и один путь", также обозначаемой как "Новый шелковый путь". В апреле из данной инициативы вышла Австралия.

Kinijos sostinė Pekinas
Kinijos sostinė Pekinas / AP nuotr.

В рамках масштабного инфраструктурного проекта "Новый шелковый путь" Китай намерен вложить миллиарды долларов в развитие иностранных портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов. В результате должны появиться новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку, а также современные торговые маршруты в самом азиатском регионе.

Критики данного проекта, в том числе представители США, ряда стран ЕС и Австралии , опасаются дальнейшего усиления геополитического влияния КНР. Они также указывают на отсутствие прозрачности и несправедливые, по их мнению, условия конкуренции.

DW

Kinija. Lietuva. Investicijos. Ekonomika
Gabrielius Landsbergis
Kinijos sostinė Pekinas
Kinija. Lietuva. Investicijos. Ekonomika
Kinija. Lietuva. Investicijos. Ekonomika
1 / 3Shutterstock nuotr.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Kinijos sostinė Pekinas
Kinijos sostinė Pekinas
3 / 3AP nuotr.
Kinija. Lietuva. Investicijos. Ekonomika
Gabrielius Landsbergis
Kinijos sostinė Pekinas
# Литва
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